«ВСУ не были морально готовы к настоящему ракетному удару»

Вооруженные силы России уничтожили военную инфраструктуру Украины ударами «высокоточных средств поражения». «Газета.Ru» разбиралась, какие комплексы противоракетной обороны (ПРО) стоят на вооружение Украины и почему они оказались бессильны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Донбасса, подчеркнув, что ее цель – защита людей, и в планы России не входит оккупация Украины. «США поверили, что смогут уничтожить Россию. И сами испугались» Аналитики американской исследовательской корпорации RAND, близкой к Пентагону, подготовили исследование... 23 февраля 17:37

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», – заявил Путин в своем телеобращении.

Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

По данным Минобороны, высокоточными средствами поражения выведены из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает. В военном ведомстве подчеркнули, что «вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины».

Минобороны России сообщило также, что сейчас из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб Операции объединенных сил (ОСС) в Донбассе уничтожен.

«Настоящей системы ПРО на Украине нет и никогда не было. У Киева были зенитные ракетные комплексы С-300 устаревших образцов, которые не позволяют перехватывать баллистические ракеты. Современных ракетных комплексов, С-400 к примеру, на Украине нет, нет у них и С-300 в модификации, которые есть у России – С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 «Фаворит», – рассказал «Газете. Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он отметил, что Россия в рамках первого массированного ракетного удара для подавления их ПВО применила средства РЭБ и противорадиолокационные ракеты. Третий раз за месяц: в США обновили дату «нападения» России В Белом доме считают, что Россия «нападет» на Украину в ближайшие двое суток... 24 февраля 00:53

«Речь о комбинирванном подходе – одновременном подавлении и нанесении ракетного удара. Эта схема похожа на ту, которую применяют США. Действует ударная группа – у американцев в район ракетного удара прибывает патрулирующий его самолет РЭБ, подавляет систему ПВО противника, в это же время наносится удар ракетами с самолетов ВВС. Они уничтожают радиоэлектронные станции системы управления зенитными ракетными комплексами. Эти пусковые установки вследствие ничего не способны сделать и их далее могут уничтожать ударами бомбардировщики или штурмовики», – сказал эксперт.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, вооруженные силы Украины не отразили ракетный удар, потому что зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» создавались тога, когда, например, крылатых ракет типа «Калибра», которые стоят на вооружении российской армии, еще не было.

«То, что стоит на вооружении Украины как ПВО, создавалось еще в СССР, ничего похожего на «Калибр» тогда не было. По характеристикам «Калибры» схожи с многоцелевыми дозвуковыми высокоточными ракетами «Томагавк» – и С-300, и имеющийся у них так же «Бук» способны их сбивать. Но для этого должна работать система радиотехнических войск, которые обнаруживают ракеты на подлете. А эта система в данном случае она, скорее всего, не сработала или сразу же была подавлена»,

– сказал эксперт.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, «ВСУ не были морально готовы к настоящему ракетному удару».

«Россия нанесла массированный удар крылатыми ракетами по военным объектам одновременно на всей территории Украины – уничтожались аэродромы, позиции, склады с боеприпасами. Власти и ВСУ Украины не были морально к этому готовы», – резюмировал эксперт.