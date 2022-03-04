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Армия

«Тактика российской армии – отрезать ВСУ от снабжения»

Руководитель операции в Грузии в 2008 году генерал Хрулев рассказал о действиях на Украине

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Минобороны РФ/ТАСС
Специальная военная операция российской армии на Украине продолжается, под контроль взяты значительные территории страны. Блокирован ряд украинских городов, в том числе Киев. Насколько эффективно проводится операция – в интервью «Газете.Ru» рассказал генерал-лейтенант в отставке Анатолий Хрулев, который в 2008 году командовал 58-й армией ВС РФ во время миротворческой операции в Южной Осетии, а после возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Абхазии.

– Анатолий Николаевич, как можно оценить продвижение российских войск на территории Украины?

– Начнем с того, что речь не идет о захвате Украины. Президент России объявил о проведении специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины для защиты мирных людей Донбасса. И эта задача сейчас выполняется российской армией.

Опять же не ставились какие-то конкретные сроки, не назначались рубежи, на которые нужно выйти. Бесспорно, что у Генштаба есть четкие планы проведения операции, но они по понятным причинам не разглашаются. Зачем давать противостоящей стороне такие козыри в руки?

Что касается продвижения российских группировок, то они весьма успешны. Известно, что полностью блокировано побережье Азовского моря, города Чернигов, Сумы, Херсон, Конотоп и ряд других. Важно, что взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции – их не вывели из строя, а обезопасили от возможных диверсий. Собственно в этом и заключается часть проводимой операции.

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Анатолий Хрулев, 2017 год

Анатолий Хрулев, 2017 год

Томас Тхайцук/РИА «Новости»

– Непосредственно у границ народных республик Донбасса украинскую армию на ряде направлений не слишком удалось потеснить. Почему?

– Продвижение идет и там, в основном силами народных милиций и добровольцами, которые в отличие от украинских военных не ведут огонь по жилым районам, чем националисты и пользуются, прикрываясь мирными жителями. Приходится выдавливать противника, применять обходы и охваты, создавать так называемые «котлы» и потом принуждать к сложению оружия. На это уходит достаточно длительное время.

– А как можно оценить действия российской армии, ее тактику?

– Тяжело судить со стороны, не находясь непосредственно на передовой, но результат виден и невооруженным взглядом – армия продвигается вперед. Выбивается в первую очередь военная инфраструктура, поражаются средства ПВО, ракетные и артиллерийские позиции, уничтожаются танки и бронетехника. В противном случае российская армия могла столкнуться с более активным противодействием. Уверен, что и российская разведка предварительно хорошо поработала, обеспечив командование не только координатами целей, но и общего состояния украинской армии.

Города блокируются, отрезая поставки боеприпасов и техники, по сути это своеобразная блокада, когда противоборствующая сторона, оставшись без подкрепления, вынуждена будет выбросить белый флаг. Тактика российской армии в том, чтобы отрезать ВСУ от снабжения. При этом для мирного населения создаются коридоры, чтобы покинуть зону боевых действий.

– Можно ли сравнить операцию на Украине с операцией в Грузии? Тогда удалось выйти к окраинам Тбилиси…

– Нельзя сравнивать масштабы этих двух операций, все-таки участок продвижения со стороны Южной Осетии был несравнимо меньше, да и сама территория не такая густонаселенная как на Украине. Опять же сыграл фактор полной деморализации грузинской армии, оказавшейся не готовой к стремительному наступлению России и наша армия могла пройти и дальше, чем до Тбилиси, не встречая особого сопротивления, но поступила команда остановиться и вернуться. При этом армия Грузии была хорошо вооружена, в том числе за счет американских поставок.

А вот, что касается отношения к мирному населению, то и тогда его старались беречь, и сейчас. И когда наши войска, к примеру, входили в грузинский город Гори, артподготовка велась исключительно по военным городкам и позициям грузинской стороны. Не наносились удары и по жилым кварталам других городов, в том числе и Тбилиси.

Еще отмечу, что опыт операции в Южной Осетии, равно как и сирийской кампании, учтен и изучен в российской армии. Сейчас он используется и при проведении специальной военной операции на территории Украины. А одним из итогов 2008 года стал тот факт, что был остановлен процесс принятия Грузии в НАТО. Вероятно, что в число нынешних целей России входит аналогичные меры по отношению к стратегии альянса на Украине.

– Почему операция началась именно сейчас?

– Это превентивная мера. Для США главная цель на Украине – разжечь новый конфликт, создать очаг напряженности в Восточной Европе. Россия этому воспротивилась и приняла меры, чтобы пресечь у себя под боком создание милитаризованной зоны. По сути это не противостояние с Украиной, а ответ на угрозы со стороны США и НАТО. И это действует – США уже не хочет вводить свои войска в эту страну.

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