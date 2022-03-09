«Пентагон 30 лет баллистическим ракетами не занимался»

Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений, что представляет «главную опасность» для Вашингтона. Об этом говорится в опубликованном докладе аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс. «Газета.Ru» проанализировала документ.

«Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения, поскольку расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений. Это главная опасность для США», – говорится в документе, опубликованном Национальной разведкой США. «США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу» США должны были провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, но... 08 марта 18:46

По оценкам Вашингтона, «Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО». Отмечается, что Москва разрабатывает «системы доставки, предназначенные для преодоления системы ПРО США».

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, прогнозом превосходства ядерного потенциала России США пытаются подготовить общественность к тому, что у них «не все хорошо с ядерным оружием».

«Заранее говорят, что Россия – их главный соперник в этой истории. Но она всегда была основным соперником. Что же изменилось? У России сейчас самое современное ядерное оружие. Доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде России, которая включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, составляет 88%. Это официальные данные. Когда поступит на вооружение «Сармат» – будет стопроцентное обновление», – уверен Леонков.

РС-28 «Сармат» – перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования, способный нести ядерные заряды. «Сармат» разрабатывается с 2000-х годов в АО «Государственном ракетном центре им. В. П. Макеева». Производством занимается «Красноярский машиностроительный завод».

Газета Минобороны России «Красная Звезда» ранее писала, что, начиная с 2022 года, планируются поэтапный вывод из группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат». Отмечалось, что в 62-й ракетной Ужурской дивизии уже идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый комплекс «Сармат».

«Пентагон же тридцать лет баллистическим ракетами по сути не занимался. Не модернизировал – ни боеголовки, ни ракеты Minuteman III. Сейчас, во время событий на Украине, США подняли истерию по поводу ядерного оружия и отменили запланированный на 5 марта испытательный пуск ракеты якобы обновленного варианта Minuteman III, чтобы показать, что не приводят свои стратегические силы в режим повышенной боеготовности. На самом деле ничего нового там не было», – сказал Леонков. «Боимся, что пенсию не получим. Но на Киев мы, конечно, сердимся» Мелитополь – провинциальный райцентр в Запорожской области, про который уже можно сказать: он... 08 марта 16:30

Схожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

«На данный момент у США развернута только межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III разработки 1970-х годов. Сейчас у них идет разработка МБР нового поколения, но она, по-видимому, встанет на боевое дежурство лет через 8-10. Это в лучшем случае», – рассказал он.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, в свою очередь, отметил, что Москва в последнее годы получила «уникальное оружие». «У России имеется крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». После пуска может висеть в воздухе годами и «упадет» тогда, когда будет нужно, и там, где нужно», – заключил Литовкин.

«Буревестник» – перспективная межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении «Буревестника» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В время выступления президента были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса.

22 марта 2018 года ракета получила наименование «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны.

В сентябре 2020 года глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл сообщил о возможности этой ракеты «практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям, что делает практически бесполезными современные системы ПРО».

В настоящее время, судя по открытым данным, испытания «Буревестника» продолжаются.