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Армия

«Checkmate сможет обманывать ракеты в инфракрасном диапазоне»

Генерал ВВС Попов рассказал, как будет устроен истребитель Су-75

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Сергей Карпухин/ТАСС
Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate могут оснастить двигателем со всеракурсным поворотным реактивным соплом, сообщается в тексте патента, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности. «Газета.Ru» разбиралась, как такое сопло повышает боевые возможности самолета.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», – говорится в документе.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Checkmate получит двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1), который будет доработан под однодвигательный самолет. Также Слюсарь заявил, что первый полет Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство – в 2026 году.

В документе Федеральной службы по интеллектуальной собственности сообщается также, что модель Checkmate испытали в аэродинамических трубах.

«Наличие всех приведенных элементов управления в конструкции летательного аппарата совместно позволяют отодвинуть зоны возникновения небалансируемой статической неустойчивости летательного аппарата, повысить несущие свойства и снизить сопротивление данной аэродинамической компоновки летательного аппарата, что подтверждается расчетами и испытаниями модели в аэродинамических трубах», – говорится в документе.

Checkmate разработан предприятием «Сухой», которое входит в ОАК, впервые он был представлен на авиасалоне МАКС-2021, его зарубежная презентация состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей, его скорость – 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км.

«Двигатели с поворотным реактивным соплом стоят на российских самолетах поколения 4++ МиГ-35, Су-30СМ, Су-35, Су-37. Такой двигатель повышает маневренность самолета на малых скоростях – придает сверхманевренность. Поворотные сопла – конек российских двигателестроителей. Именно благодаря этому техническому решению мы видим на различных мировых авиашоу, как наши большие ударные самолеты не просто выполняют фигуры высшего пилотажа, а буквально зависают в воздухе, делают такие кульбиты, которые не могут повторить зарубежные самолеты», – рассказал «Газете.Ru» авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.

Эксперт отметил, что у двигателей зарубежных самолетов нет поворотных сопел.

По словам генерал-майора ВВС в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимира Попова, двигатель с поворотным реактивным соплом – это двигатель с изменяемым вектором тяги, в котором ось выходного сопла может меняться как вверх и вниз на 15–20 градусов, так и влево и вправо на 8–10 градусов.

«Суть в том, что меняется управляемость тяги и это дает возможность повысить степень маневренности самолета. Повышается и безопасность его пилотирования. Самолет с таким двигателем будет более вертким, подвижным в воздухе, что очень важно для воздушного боя – самолет будет уворачиваться от ракет противника более эффективно, повысится его выживаемость, а значит и вероятность выполнения боевой задачи», – пояснил Попов.

Он отметил, что если на самолетах поколения 4++ стоят двигатели с поворотным реактивным соплом овальной формы, то для Checkmate, вероятно, будет предложен двигатель с прямоугольным соплом.

«Сопло прямоугольной формы, помимо повышенной маневренности, даст малую заметность самолета в радиолокационном плане – повысит коэффициент рассеивания отраженных лучей. То же самое произойдет и в инфракрасном луче – такое сопло даст возможность большего рассеивания в воздушной массе выхлопных газов. Они выходят из сопла с большой температурой – 400-500 градусов.

Удлиненная труба выведения выхлопных газов и контур сопла прямоугольной формы дают возможность большего смешивания воздушного потока с окружающей средой и за счет этого температура резко понижается. Соответственно, падает градиент температуры, и головка самонаведения ракеты противника будет видеть самолет с запозданием. Таким образом, Checkmate сможет обманывать ракеты в инфракрасном диапазоне»,

– сказал Попов.

По его словам, таким образом увеличивается время реакции противника и, соответственно, время на принятие решения для пилота Checkmate.

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