«Миф окончательно лопнул». На Bayraktar поставил точку «Штиль»

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник Bayraktar TB2 из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Штиль» у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, что такое «Штиль» и как он работает.

По данным Минобороны, ЗРК «Штиль» произвел пуск двух ракет и уничтожил «Байрактар», который занимался разведкой действий российских кораблей и боевой техники в Крыму и в южной части Украины, пояснили в Минобороны. «Ничего недостижимого в мире нет. Турция может купить Су-57» Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если Конгресс США... 11 апреля 15:09

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в ходе специальной военной операции был уничтожен 441 украинский беспилотник.

Корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль» является дальнейшем развитием комплекса М-22 «Ураган». В его состав входит зенитная управляемая ракета 9М317МЭ, аналогичная той, которая используется в сухопутном ЗРК «Бук-М2».

Это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем, имеющая длину 5,18 м. В хвостовой части ракеты расположены рули с размахом 820 мм. При стартовом весе около 580 кг эта ракета несет осколочную боевую часть весом 62 кг. На траектории боеприпас разгоняется до скоростей 1500-1550 метров в секунду. «Штиль» способен уничтожать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 50 км.

«Отличительной особенностью ЗРК является применение зенитной управляемой ракеты с подпалубным вертикальным стартом. Пуск ракет осуществляется катапультным способом — пороховая катапульта выбрасывает ракету над палубой, где она осуществляет доворот на цель.

Далее включаются маршевые двигатели. Ракеты и все оборудование как бы «зашиты» в тело корабля. Это называется «модульная схема». Такой модуль обеспечивает надежную сохранность, и его всегда можно достать, чтобы провести профилактику или переставить на другой корабль. Это как конструктор», – рассказал «Газете.Ru» контр-адмирал в отставке Валентин Рогов.

Впервые «Штиль» был представлен на международной выставке Defexpo India в 2004 году. Первоначально комплекс предназначался для экспортных поставок. Его заказывали, в частности, Китай и Индия. Уже после на ЗРК обратило внимание руководство российского военного флота. В 2014 году ВМФ России получил первые комплексы для фрегатов проекта 11356.

«ЗРК «Штиль» — это аналог «Бук-М2» в морском варианте. Важно, что станция обнаружения цели и ее сопровождения находится на самом корабле, у него есть антенные мачты, которые ее обнаруживают. В данном случае они обнаружили Bayraktar TB2 на большом удалении, было осуществлено сопровождение цели и по команде запущена ракета, уничтожившая ее. «Штиль» предназначается для борьбы со средствами воздушного нападения, будь то палубная авиация, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты или беспилотники», — рассказал «Газете.Ru»» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. «Тюльпан» – лучшее оружие для уничтожения «Азова*» В СМИ опубликованы фотографии прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности... 11 апреля 18:33

По словам эксперта, «Штиль» может перехватить Bayraktar TB2 раньше, чем тот применит свое оружие. «И при этом оператор беспилотника даже не поймет, что дрон уже взят на сопровождение», — добавил Леонков.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, Bayraktar TB2 может представлять угрозу как с точки зрения разведки, так и точки зрения возможности нанесения ударов, «поэтому применение комплекса «Штиль» по нему вполне оправдано».

«То, что «Штиль» сбил Bayraktar TB2, в очередной раз подтверждает тот факт, что российские зенитные ракетные системы могут легко работать по этим беспилотникам. При этом ранее их пытались представить как некое сверхмощное и неуязвимое оружие», — отметил Сивков.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, главный редактор журнала «Беспилотная авиация», миф о чрезвычайной эффективности БЛА Bayraktar TB2 создавался турецкими маркетологами.

«Это миф, он не без успеха внедрялся в умы политиков, которые затем начинали лоббировать соответствующие закупки для вооруженных сил своих государств. Если многократно показывать в СМИ видео успешного поражения целей беспилотником и при этом минимизировать демонстрируемые потери самих беспилотных аппаратов, указанные иллюзии вполне могут возникнуть.

Вместе с тем военная операция на Украине подтверждает тезисы об уязвимостях данного беспилотника: низкоскоростной, неманевренный достаточно крупный дрон несложно обнаружить и сбить средствами ПВО, что и было неоднократно продемонстрировано. Миф окончательно лопнул», — заключил Федутинов.