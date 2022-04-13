«Пакистан запустил ракету. Так он показал, что хочет сотрудничать с Россией»

Пакистан испытал баллистическую ракету «Шахин-3» (Shaheen-III). Это произошло после вотума недоверия премьер-министру страны Имрану Хану, который встречался в Москве с Владимиром Путиным в день начала специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» разбиралась, что стоит за испытаниями.

«Шахин-3» – это развитие пакистанских сверхзвуковых баллистических ракет малой дальности. Она способная поражать цели на 2,7 тыс. км ядерной боевой частью массой 500 кг. Ракета была создана в начале 2000-х годов и рассекречена в 2015 году. Пусковую установку для «Шахин-3» производит Китай. «Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром» США поставили Украине тактические барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе Switchblade («Выкидной нож»)... 13 апреля 16:19

Пресс-служба пакистанских Вооруженных сил сообщила, что испытания завершились успешно. Также отмечалось, что военных, ученых и инженеров, создававших ракету, поздравил президент Пакистана Ариф Алви, исполняющий обязанности премьера Имран Хан и председатель Объединенного комитета начальников штабов Надим Раза.

Испытания состоялись почти сразу после того как парламент страны выразил недоверие Имрану Хану. Его обвиняют в коррупции и неэффективном управлении экономикой. Сам Хан утверждает, что за попыткой его смещения стоит «заговор нескольких западных иностранных держав во главе с США». До момента утверждения преемника Хан продолжает исполнять обязанности премьера.



«Испытания прошли в очень символический момент. Вряд ли это совпадение. Хана пытаются отстранить от власти, в чем он обвиняет Вашингтон. Причин у американцев не слишком любить пакистанского премьера много. Он эксцентричен и неуправляем. Это такой пакистанский вариант на тему бывшего президента США Дональда Трампа. Главная же причина в том, что он встречался с Путиным в начале спецоперации и до сих пор не осудил его. Ракету он запустил не только после вотума, но и незадолго до переговоров Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Напомню, что Индия – главный противник Пакистана. Помимо много прочего, это сигнал от Хана своим военным, что они – главная гарантия независимости страны. Поэтому он их лично поздравлял», – рассказал «Газете.Ru» военный политолог Валерий Волков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов не связывает испытания с политической ситуацией внутри Пакистана.

«Я бы не стал связывать эти вещи, хотя понятно, что военные в Пакистане это особая каста и они имеют свою точку зрения, как должна развиваться страна. Третий «Шахин» это не самое новое, что у них есть и что у них потенциально может быть. Ракета хорошая, но это не первое ее испытание», – считает Богданов.

Эксперт отметил, что сейчас ядерный паритет между Индией и Пакистаном выстроен, причем, по некоторым оценкам, у Пакистана больше боеголовок, однако большинство из них являются тактическими ядерными зарядами небольшой мощности. При этом ракетные технологии Индии превосходят возможности Пакистана.

«Те образцы, которые Индия испытывала в последние годы, летают гораздо дальше, их технологии совершеннее. Плюс у Индии более диверсифицированный потенциал – у них развиваются и крылатые ракеты, и сверхзвуковые. У них есть баллистические ракеты для подводных лодок, которых нет у Пакистана. Если говорить про военно-стратегический баланс в целом, то Индия, безусловно, превосходит Пакистан по силам общего назначения. Из этого исходит особенность пакистанской ядерной доктрины – она, по большому счету, представляет собой попытку дешевым способом оборониться от Индии в случае возможного начала войны. Они прямо говорят, что будут применять тактическое ядерное оружие в случае вторжения Индии», – пояснил Богданов. «Пентагон стал громко ныть, что ракеты отдали Украине. Ему нечем воевать» Сайт госзакупок США опубликовал заявку на тендер по поиску замены для переносной зенитной... 12 апреля 21:38

Академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, со своей стороны, напомнил, что, хотя главная цель пакистанских ракет Индия, гипотетически они могут угрожать не только ей. «Эта ракета угрожает еще и Израилю, и нам. Баллистические ракеты очень трудно сбивать, особенно если это групповой пуск», – отметил эксперт.

Арбатов добавил, что в отношениях России, Пакистана, Индии, Китая и США сложилась довольно парадоксальная ситуация.

«Для Индии главный стратегический противник – это Китай. Для России Китай — это главный стратегический партнер. А для Китая Пакистан – стратегический союзник. США являются главным противником Китая, также как они являются главным противником России. Но США не являются противником Индии, которая, в свою очередь, является партнером и даже союзником России. Современный мир гораздо сложнее, чем было во время «холодной войны», – заключил эксперт.

Политолог Волков считает, Пакистан сегодня демонстрирует Москве готовность сотрудничать по линии оборонной промышленности на фоне переговоров между Вашингтоном и Дели. «США убеждают Индию сократить военное сотрудничество с Москвой, а в этот момент премьер Пакистана запускает ракету. Так он показал, что хочет сотрудничать с Россией. Демонстрация в таком восточном стиле»,– резюмировал Волков.