«Из «Азовстали» не вышел никто». Шойгу доложил Путину об «освобождении» Мариуполя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил 21 апреля президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава государства приказал отменить штурм завода «Азовсталь», где пока продолжается сопротивление. В то же время он поручил блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром во вторник, 21 апреля, в Кремле состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу. Стенограмму их беседы опубликовала пресс-служба главы государства. Военная операция на Украине. День 57-й В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация на Украине. «Большая семерка» пообещала усилить... 21 апреля 12:15

Доклад Шойгу

«ВС РФ и силами народной милиции ДНР освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Мариуполь является крупным промышленным и основным транспортным узлом на Азовском море. В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. Это фактически столица «Азова» — батальона «Азов».

В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог — 94 км от Мариуполя, столица ЮФО Ростов-на-Дону примерно на этом расстоянии находится. «Устранение угроз России, исходивших из-за освоения Украины странами НАТО» 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация... 21 апреля 09:39

Созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами. Суда, которые находились там, в основном иностранные суда», — доложил министр обороны.

По его словам, на момент окружения 11 марта «общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наемников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек».

«В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка — более 2 тыс. — блокирована в промзоне завода «Азовсталь».

Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах – снайперы. Отдельные отряды – с ПТУРами. На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит. Удерживались и на средних этажах, и в подвалах. Это фактически было в каждом доме.

Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае, у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей. Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы для того, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», — сказал Шойгу.

Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан, утверждает он. «Здесь по Вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

Военнослужащим ВСУ и боевикам националистических батальонов предлагалось сложить оружие. Им гарантировалась, безусловно, жизнь, безопасность и оказание медицинской помощи.

По планируемым гуманитарным акциям, — я их называю «акции», они совмещали в себе и коридоры, и подачу транспорта, это были и машины скорой помощи, и автобусы, у нас были дни, когда таких автобусов было до 100, и по 25–30 автомобилей скорой помощи, — мы ежедневно оповещали и были в контакте с вице-премьером Украины Ириной Верещук.

Дипломатические представительства иностранных государств, которые так или иначе обращались, поскольку там были их граждане, — кстати сказать, многих в процессе как раз этих гуманитарных акций удалось освободить и вывезти из Мариуполя, — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, профильные структуры ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, они оповещались официально о времени, месте. И, естественно, мы в какой-то момент даже требовали их присутствия, дабы, естественно, соблюсти все гуманитарные правила в этой части, насколько это было возможно при постоянном, непрерывном ведении и непрекращении огня как раз из Мариуполя нацбатами и ВСУ.

Несмотря на их противодействие — и боевиков, и всех остальных — нам удалось из Мариуполя после Вашего поручения эвакуировать 142711 мирных граждан.

Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи для того, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта.

На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции ДНР, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

В течение двух последних дней, опять же по Вашему поручению, мы с 14 до 16 часов объявляем режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия, и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь». Мы приготовили для них порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи. Естественно, памятуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеры ВКС, и шла практически прямая трансляция сюда, в наш центр управления.

Из «Азовстали» не вышел никто. Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями.

В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали», — заключил Шойгу.

Приказы Путина

В свою очередь, Путин указал, что считает предлагаемый штурм промышленной зоны нецелесообразным. «Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам.

Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал президент.

«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это.

Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска.

Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — отметил он.

«В этой связи нужно кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий.

Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили.

По линии Министерства обороны, пожалуйста, проработайте. Я соответствующее поручение дам администрации президента, поговорю с коллегами в регионах, а они соответствующую работу проведут и в муниципалитетах России. Конечно, постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех. Поздравляю Вас», — заключил глава государства.

Спецоперация на Украине

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Главной ее целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.

Мариуполь расположен в Донецкой области Украины, это крупнейший город на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик. Численность населения на 1 января 2021 года составляла 431 859 человек.

С марта 2022 года, по данным местных властей, более 90% зданий города разрушено в ходе боев, и его городская часть занята военнослужащими ВС РФ и ДНР.

Мариуполь входит в десятку крупнейших городов Украины, является важнейшим промышленным и крупным экономическим центром страны. Это один из важнейших центров украинской металлургии и крупный морской порт, район компактного проживания греков Приазовья.

В 2012 году был признан правительством Украины одним из самых комфортных для проживания в стране городов. В 2022 году награжден званием Город-герой «за отражение вооруженной агрессии РФ против Украины».