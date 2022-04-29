«США окружают Россию при помощи Ким Чен Ына»

В КНДР начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери, а лидер страны Ким Чен Ын заявил, что «ускорит разработку ядерного арсенала». В свою очередь Южная Корея закупила в США противоракетные комплексы и провела испытания собственной баллистической ракеты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что на Корейском полуострове началась эскалация ракетной гонки вооружений, которая потенциально может затронуть интересы Китая и России.

Вооруженные силы Северной Кореи начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери, сообщил портал 38 North, который специализируется на исследованиях КНДР. Ранее, во время парада, посвященного 90-летию Корейской народной армии, были продемонстрированы ракетные комплексы страны, в том числе тяжелые баллистические ракеты Hwasong-17. «Новая десантная самоходка «Лотос» может вести огонь без экипажа» Новое авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» завершило предварительные... 28 апреля 20:51

«Ядерные силы нашей республики должны быть полностью готовы к выполнению своей ответственной миссии и в любое время привести в действие свои уникальные средства сдерживания», – сказал Ким Чен Ын участникам парада.

Практически одновременно соседняя Южная Корея провела испытания баллистических ракет средней дальности, запустив их с подводной лодки KSS-III ROKS Dosan Ahn Changho. Две ракеты были выпущены с лодки с интервалом в 20 секунд и пролетели более 400 км. Кроме того, стало известно, что Южная Корея закупит в США корабельные ракеты-перехватчики Standard Missile-6 на общую сумму $606 млн и тактические ракеты класса «земля-земля».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович полагает, что между Северной и Южной Кореей начался «очередной этап гонки вооружений». При этом широкие неядерные возможности Сеула могут быть использованы не только против КНДР, но и для «сдерживания Китая»

«Мы видим классическую динамику гонки вооружений, которая сопровождается, в том числе, эскалационной риторикой. Фактически складывается так, что повышающиеся и растущие неядерные возможности Южной Кореи, причем как в региональном контексте Корейского полуострова, так и в более широком контексте, имеют вполне себе стратегическое измерение. Китай в этом «разговоре» пока не участвует, но складывается впечатление, что растет понимание того, что в перспективе это все может использоваться в том числе и для сдерживания Китая, как часть более широкой проамериканской архитектуры», – рассказал Стефанович «Газете.Ru».

Военный политолог Валерий Волков считает, что эта архитектура может также использоваться против Москвы.

«США создали позиционные районы ПРО в Польше и Румынии под предлогом якобы защиты от ракет Ирана. Сейчас нечто подобное происходит в Южной Корее. И американская ПРО замкнет Россию в тиски с запада, и с востока. При этом угроза от КНДР реальна. Таким образом, США окружают Россию при помощи Ким Чен Ына», – считает Волков.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов напомнил, что оборонный потенциал неядерных вооружений Пхеньяна и Сеула несопоставим. Именно поэтому, считает эксперт, КНДР приходится развивать ядерные силы.

«Северная Корея уступает Южной по объему военных расходов в 23 раза. И догнать по конвенционным боеприпасом у Пхеньяна Сеул не получится», – отметил Асмолов.

Он добавил, что вооруженные силы Южной Кореи развиваются не менее стремительно, чем северокорейские войска, однако мировые СМИ редко это освещают.

«Прошло совсем незамеченным, что США сняли с южнокорейских ракет ограничение на дальность. И понятно, что южнокорейская ракетная программа тоже развивается мощно и динамично, но когда южане проводят ракетные пуски, они не попадают на первую полосу западных газет», – пояснил Асмолов. Морская гонка вооружений: американский флот обновят по плану ВМС США обнародовали план развития флота на ближайшие 30 лет. Он содержит три возможных варианта... 27 апреля 18:51

Дмитрий Стефанович также считает, что для Пхеньяна из-за ограниченности средств дешевле развивать ядерные силы, чем обычные вооружения.

«В Северной Корее, в связи с очевидно уступающим уровнем развития науки и техники, финансовыми и промышленными возможностями, продолжает работать логика, что фактически ядерная бомба становится оружием бедных. Им проще расширять сценарии применения ядерного оружия, компенсируя тот факт, что они уступают в обычных вооружениях», – добавил Стефанович.

При этом эксперты отмечают, что такой дисбаланс ядерных и неядерных вооружений может привести к тому, что Северная Корея применит ядерные боеприпасы в обычном конфликте, компенсируя нехватку неядерных боевых систем.

«Речь идет о снижении порога применения ядерного оружия. Грубо говоря, если раньше считалось, что ядерное оружие может быть применено только в качестве последнего средства, то сейчас заявления Кима вполне созвучны с тем, о чем рассуждают, мягко говоря, не только в КНДР. Подобные вещи обсуждают и на Западе. Ядерное оружие не должно быть «белым слоном», которое мы приберегаем для крайнего случая, а потом выясняется, что уже поздно»,

– рассказал Константин Асмолов.

Валерий Волков добавил, что подобное развитие событий «очень на руку США и очень опасно для нас и для Китая». «Шансы, что ядерное оружие из КНДР будет применено не против Штатов, а где-то рядом с российской и китайской границей возрастают. Это, естественно, беспокоит Москву и Пекин», – заключил он.