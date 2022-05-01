«Австралия отдала Украине технику, которую другие не хотели брать»

Австралия отправила на Украину 20 бронетранспортеров Bushmaster, сообщил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко. Западные военные эксперты критикуют эту машину и напоминают, что Австралия не смогла наладить продажу Bushmaster в другие страны. Что не так с австралийским броневиком и поможет ли он ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

Bushmaster разработали в Австралии в 1998 году в качестве бронированной машины для перевозки десанта и пехоты. Испытания двухосного грузовика проходили пять лет и доказали способность машины выдерживать подрыв фугаса мощностью до 9 кг в тротиловом эквиваленте. Находящихся внутри солдат защищала бронекапсула с V-образным днищем, рассеивающим взрывную волну и минимизирующим травмы. Морская гонка вооружений: американский флот обновят по плану ВМС США обнародовали план развития флота на ближайшие 30 лет. Он содержит три возможных варианта... 27 апреля 18:51

Бронепластины, которые покрывают корпус машины, а также бронированные стекла кабины водителя способны выдержать пули калибра 7,62 мм. На базе основной модели были созданы медицинская машина и передвижной командный пункт. Австралийские машины выполнены в праворульной комплектации, а значит украинским военными придется переучитываться, чтобы правильно их водить.

Поставки стали ответом австралийского правительства на обращение президента Украины Владимира Зеленского, который 31 марта выступил по видеосвязи перед парламентом Австралии и попросил помощи в виде оружия и техники.

Примечательно, что в западной прессе эту машину оценивали скептически. В частности, ее критиковал известный британский военный эксперт, бывший полковник британской армии Дэвид Гатри.

«Смысл создания этой машины не вполне понятен. По сути она выполняет функции обычного военного внедорожника. Это «Хаммер», но при этом машина значительно тяжелее и дороже. Эта тяжесть никак не оправданна, так как защищает только от стрелкового оружия. Это не броневик, а шутка австралийского Минобороны. Австралия пыталась их продавать, но купили машину только такие страны как Фиджи и Ямайка. Проданы были считанные единицы техники»,

– писал в октябре 2020 года Гатри в статье для Military Watch Magazine.



С этой позицией согласен член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов. «По сути Австралия отдала Украине технику, которую другие не хотели брать. Эта машина, на которой удобно патрулировать австралийские пустыни. Здесь функционал по большому счету и заканчивается. На пересеченной местности она уже не будет хороша из-за тяжести. Кстати, австралийцы передали часть этих броневиков от военных пожарным», – рассказал Белоусов «Газете.Ru».

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, в свою очередь, отметил, что ценность австралийской техники в боях на Украине «крайне небольшая». «Королевский жеребец» США против «Летающей коровы» из России. Кто лучше? Корпус морской пехоты США принял на вооружение вертолет CH-53K King Stallion («Королевский жеребец»). Это... 30 апреля 21:44

«Это патрульный автомобиль. Колесная формула 4х4, двухосный. Его ценность на поле боя крайне ограничена, если он прошибается даже крупнокалиберным пулеметом, не говоря уже об автоматической пушке», – отметил Сивков в разговоре с «Газетой.Ru».

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что Bushmaster легко уничтожить одним неприцельным танковым выстрелом. «Если по нему «вломить», даже рядом, 122-мм калибром, то осколок пробивает броню. Даже точно попадать не надо», – пояснил Тимошенко.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал Bushmaster австралийским «Тайфуном», сравнив его с российским бронеавтомобилем, который производит КамАЗ.

«Фактически это австралийский «Тайфун». Это бронетранспортер, который предназначен для перевозки личного состава в зоне боевых действий. Но в прямые боестолкновения он вступать не будет, потому что выдержать удар снаряда от танка или 30-мм бронебойного снаряда он не сможет», – отметил Леонков.

По словам эксперта, ВСУ могут использовать «Бушмастеры» для перевозки диверсионных групп, вооруженных минометами, гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

«Их можно использовать в качестве бронеавтомобиля, который может перевозить диверсионные группы, которые имеют на вооружении миномет – то есть, использовать тактику «блуждающих минометов». Он может забрать себе такой боекомплект и выполнять такого рода боевые задачи. Это же не основной боевой танк и не боевая машина пехоты. Это просто легкобронированный транспорт»,

– пояснил эксперт.