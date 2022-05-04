«Это чушь»: Песков опроверг слух о начале войны с Украиной 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о начале войны с Украиной 9 мая. Он также заверил, что в День Победы в России не объявят о военной мобилизации.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к слухам о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы, Песков сказал, что подобной информации не стоит верить.

«Нет, не стоит. Это неправда, это чушь», — заявил пресс-секретарь российского лидера на пресс-конференции. Песков назвал чушью сообщения западных СМИ о возможном объявлении мобилизации 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы объявлении в стране... 04 мая 16:39

Позже представитель Кремля опроверг и слухи о вероятном объявлении войны Украине 9 мая.

«[Вероятности] никакой. Это чушь», — подчеркнул Песков.

Война или мобилизация

Ранее телеканал CNN сообщил, что 9 мая, в символический день для России, президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине.

«Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, либо о том и другом», — говорится в статье.

Как заявил CNN старший аналитик по России в Crisis Group Олег Игнатов, «у Путина на столе много вариантов».

«Объявление войны — самый сложный сценарий», — рассказал Игнатов.

В материале также отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский официально не объявлял войну России. Однако он ввел в стране военное положение.

Эксперт в беседе с CNN предположил, что 9 мая российский лидер также может принять закон о мобилизации, который может быть использован для начала всеобщей или частичной военной мобилизации «в случаях агрессии против Российской Федерации или прямой угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации». Песков сообщил об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечается отсутствие динамики... 04 мая 14:22

В переговорах нет динамики

Выступая на брифинге, Песков сообщил, что Кремль негативно отнесся к высказыванию главы СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что Украина не будет подписывать с Россией мирный договор, а «только ее капитуляцию».

«На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но все чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о планах выхода Украины из переговорного процесса. Песков заявил, что зарубежных лидеров не приглашали на 9 Мая в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в связи с неюбилейной датой... 29 апреля 19:27

По словам представителя Кремля, штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе нет.

«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», — пояснил Песков, комментируя вопрос, стоит ли ждать каких-либо изменений в российской тактике вокруг этого объекта.

Песков также не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа президента России Владимира Путина о контрсанкциях.

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — сказал Песков, отвечая журналистам, которые поинтересовались, предполагается ли такая ответственность.

Накануне Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Согласно документу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Уточняется, что перечень соответствующих лиц должно представить правительство.