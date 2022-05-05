Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки и Нехотеевки

С украинской территории обстреляны два села в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Нехотеевка разрушен жилой дом и гараж. В Журавлевке особых разрушений не зафиксировали. Среди мирных жителей пострадавших нет. Подобных обстрелов и других инцидентов в Белгородской области с начала спецоперации на Украине произошло несколько.

Два российских села возле границы с Украиной были обстреляны сегодня утром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что огонь велся с украинской стороны.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы <...>, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — заявил глава Белгородчины в 10 утра по московскому времени.

Спустя пару часов обстрел прекратился, написал Гладков. «Дополнительная информация по Нехотеевке. Есть повреждения линий электропередач, пяти домовладений, из которых один дом сильно разрушен», — добавил губернатор.

По его словам, вскоре должны начаться работы по восстановлению подачи электроснабжения. Кроме того, будут проведены необходимые замеры, чтобы восстановить все пострадавшие дома. «Никого в беде не оставим», — заверил глава Белгородской области.

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Начиная с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине, приграничные села Белгородской области и сам Белгород обстреливали по меньшей мере семь раз.

1 апреля после воздушного удара ВСУ загорелась нефтебаза в Белгороде. Спустя 12 дней в Шебекинском районе рядом с Харьковской областью Украины были подорваны железнодорожные пути, однако виновные в инциденте до сих пор не названы.

14 апреля при обстреле был ранен осколком житель села Журавлевка. Там администрацией Белгородского района был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, режим ЧС ввели в Нехотеевке. Оба села расположены возле украинской границы.

19 апреля при обстреле с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа было нарушено электроснабжение, перебита газовая труба. Трое местных жителей в результате пострадали.

25 апреля со стороны Украины был произведен новый обстрел Нехотеевки и Журавлевки, двое человек были ранены. На следующий день, 26 апреля, с украинской территории обстреляли село Головчино, были повреждены более десяти домов и несколько хозяйственных построек. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Всего, по данным «Интерфакса», с начала боевых действий на Украине в Белгородской области из-за обстрелов были повреждены более 200 жилых домов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи обстрела населенных пунктов в регионе.

2 мая около двух часов ночи жителей Белгорода и Белгородской области разбудили громкие звуки в небе. В соцсетях белгородцы писали, что слышали два громких хлопка в разных частях города и области. Также в небе стоял гул самолетов и были видны светящиеся объекты.

Губернатор сообщил, что тоже проснулся «от двух сильных разрывов». Оперштаб доложил, что никто не пострадал, объекты не разрушены.

«Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Впоследствии губернатор заявил, что «выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции».

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так», — заявил чиновник.

Кроме того, белгородцы регулярно публикуют в соцсетях фотографии работающей системы ПВО — белые дымные следы от ракет в небе.