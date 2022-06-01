«США не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами»

Президент США Джо Байден в своей статье The New York Times написал, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине современное вооружение, но не позволят ей нанести удар по России. Президент Украины Владимир Зеленский также пообещал, что Киев не будет атаковать территорию РФ.

«Продолжим поставлять Украине вооружение»

Байден написал, что цель Соединенных Штатов – «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии». Президент США согласен с заявлением украинского лидера, что конфликт «окончательно закончится только дипломатическим путем», поэтому американцы «оперативно направили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров». Байден раскрыл цель США на Украине Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что цель Вашингтона... 01 июня 10:18

«Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя на Украине», — пояснил американский лидер.

По словам Байдена, США продолжат разрабатывать санкции против России – «самые жесткие из когда-либо введенных в отношении крупной экономики».

«Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Мы также направим еще миллиарды в виде финансовой помощи», — подчеркнул он.

Президент Соединенных Штатов добавил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания из Москвы. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, не отправим американские войска воевать на Украину, не атакуем российские войска», — рассказал президент США.

Как сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

«Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», — сказал он.

Ожидается, что объем военной помощи составит $700 млн.

Удар по территории России

Байден в своей статье также отметил, что Соединенные Штаты «не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами», так как «не хотят продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России». Байден пообещал, что США не будут добиваться от Украины территориальных уступок России Президент США Джо Байден в своей статье для газеты The New York Times заявил, что Вашингтон не... 01 июня 10:18

Он также пообещал, что Вашингтон не будет давить на Киев, чтобы он пошел на территориальные уступки РФ. По его мнению, «это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам».

«Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине. <…> Позвольте мне пояснить: любое применение ядерного оружия в этом конфликте <…> было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия», — заключил Байден.

Ранее, как сообщил Reuters, Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут ударить по России.

Его заявление подтвердила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, уточнив, что США не предоставляют Украине вооружения, которые позволяют атаковать российскую территорию.

«С первого дня мы четко дали понять, что мы предоставляем Украине вооружения для обороны от российской агрессии, для защиты в пределах своей территории. Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины. <…> Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта», — подчеркнула она. Зеленский рассказал о планах Украины на американские РСЗО Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя... 01 июня 11:00

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax заверил, что Киев не собирается атаковать территорию РФ.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (дальнобойные ракеты – «Газета.Ru») использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Российская Федерация нас не интересует, мы не сражаемся на ее территории», — сказал он.

Он добавил, что в настоящий момент «самая сложная ситуация сложилась на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска», а Украина теряет «60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою».