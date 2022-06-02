«Регулировать дистанцию будет Украина»: США не стали ограничивать радиус действия РСЗО HIMARS

Вашингтон поставит Киеву РСЗО HIMARS, дальность действия которых достигает 500 км. Таким образом у ВСУ появляется возможность ударить по территории России. Если раньше утверждалось, что радиус полета ракеты будет уменьшен до 80 км, то сейчас США отказываются это делать. Москва уже предупредила Киев о последствиях удара по России.

Если Киев использует американские системы залпового огня против российских объектов, то Вооруженные силы России будут действовать на «поражение центров принятия решений», заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что эта мера может коснуться Минобороны и Генштаба. «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», – добавил Медведев.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее заявила, что американские власти не будут ограничивать дальность работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Украине.

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 млн долларов, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», – отметила она на брифинге в Киеве.

Она добавила, что предоставление этого оружия должно «помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей и обеспечить ее артиллерийским вооружением с большей дальностью».

Ранее в Белом доме подчеркивали, что ради безопасности дальность полета ракет для РСЗО не будет превышать 80 км.

1 июня президент США Джо Байден официально подтвердил планы Вашингтона оказать военную помощь Украине на $700 млн. Штаты обеспечат украинские войска реактивными системами залпового огня HIMARS (гипотетически они могут ударить с территории Украины по целям в России, радиус действия — 500 км), вертолетами, тактическими транспортными средствами, противотанковыми ракетами Javelin, зенитно-ракетными комплексами Stinger.

Американские власти утверждают, что 11-й пакет военной помощи направлен исключительно для оборонительных целей в пределах Украины, а Киев обещал не использовать РСЗО для обстрела российских территорий. «У России нет права вето». США отправят на Украину РСЗО HIMARS Американский президент Джо Байден объявил о скорой передаче Украине реактивных систем залпового огня... 01 июня 23:57

После этого украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ не будут атаковать Россию при помощи оружия из США.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их [РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», – сказал он в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Но и свои территории власти Украины не собираются уступать. «Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», – добавил Зеленский. Он также рассказал, что ежедневно украинская армия теряет порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 раненными.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова не верит обещаниям Киева о том, что РСЗО не будут использованы против территории РФ. «Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, нельзя обсуждать и бесполезно», – сказала она в эфире «Соловьев Live».

По словам Захаровой, в России «больше никто не ориентируется» на слова Зеленского и других лидеров западных стран. «Не потому, что эти слова – бесценные обещания, а потому, что они ничего не стоят», – подчеркнула Захарова.

В Кремле ранее напомнили, что кредит доверия Киев исчерпал, так как президент Украины не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

При этом на фоне заявлений Зеленского депутат Верховной рады Егор Чернев допустил, что украинские военные могут нанести удар по России ракетами HIMARS. Он назвал «легитимными целями» для ВСУ российские самолеты и военных на территории России.

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – приводит его слова «Коммерсант».