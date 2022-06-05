«Сдержать паническое стремление к миру»: Байден готовит Европу к долгому конфликту на Украине

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус написал в своей статье, что президент США Джо Байден сдержал «паническое стремление к миру среди некоторых европейских союзников», которые не хотели затяжного конфликта на Украине. Американский лидер подготовил их к длительному противостоянию и убедил в необходимости дальнейших поставок оружия Киеву. Однако эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа с коллегой не согласен и считает, что Байден путается при принятии решений, что грозит опасными последствиями.

«Самая неотложная задача Байдена»

По мнению Дэвида Игнатиуса, за минувшую неделю Джо Байден «предпринял несколько разумных шагов, определив цели Запада в войне на Украине и ее границы». Например, свой подход к украинскому вопросу президент США подробно изложил в статье, опубликованной в New York Times. WP: Джо Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за новой фазы спецоперации на Украине Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден столкнулся с паникой среди лидеров Европейского союза (ЕС)... 05 июня 09:48

«Вместо пустых разговоров о полной военной победе над русскими захватчиками он сказал, что целью Соединенных Штатов был мир путем переговоров — и мудро сформулировал эту цель словами президента Украины Владимира Зеленского, что в итоге эта война «закончится только с помощью дипломатии», — написал колумнист The Washington Post.

Чтобы остановить продвижение России на востоке Украины, американский лидер отправляет Киеву «мощную реактивную артиллерийскую систему, известную как HIMARS», которая может «атаковать российские цели с разрушительной силой точного авиаудара». При этом Байден уточнил, что США поставляют Украине оружие не только для помощи на поле боя, но и для того, чтобы Киев мог добиться «максимально сильной позиции за столом переговоров». При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты «не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами».

«Эти сообщения, подкрепленные на брифингах на этой неделе высокопоставленными чиновниками администрации, сигнализируют об изменении тона в вашингтонских дебатах о войне», — считает Игнатиус.

По его словам, если после «неудач России» в начале военной спецоперации на Западе говорили о «полной победе» на поле боя, то теперь стало ясно, что конфликт на Украине будет более длительным. По мнению колумниста, особенно это стало очевидно после недавнего видеообращения Зеленского к парламенту Люксембурга. Украинский лидер заявил, что линия фронта растянулась больше, чем на 1000 километров, и Россия взяла под контроль около 20% Украины – почти весь Донбасс.

Колумнист The Washington Post уверен, что Байден проявил себя как «лидер военного времени» и «получил заслуженную похвалу», когда мобилизовал союзников на вооружение Украины и «остановку вторжения России». В AT предупредили о непредсказуемых последствиях решения Байдена направить РСЗО на Украину Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена направить РСЗО HIMARS на Украину может привести... 05 июня 09:48

«Самая неотложная задача Байдена заключалась в том, чтобы сдержать паническое стремление к миру среди некоторых европейских союзников, которые беспокоятся о цене затяжного конфликта. Европейские лидеры, похоже, успокоились на этой неделе, введя эмбарго на морские поставки российской нефти, в то время как Германия согласилась предоставить Украине мощную противовоздушную оборону и танки», — подчеркнул Игнатиус.

Он считает, что Украинский конфликт будет долгим и изматывающим. Военный историк Рик Аткинсон сказал колумнисту, что видит аналогию между украинским конфликтом и Войной за независимость США, когда противостояние превратилось в «восьмилетний тупик», и американские повстанцы в конце концов одержали победу, «главным образом благодаря усталости британцев и французскому от вмешательства».

«Война обычно сводится к тому, кто из воюющих проявляет превосходство воли. В этом случае тупиковая ситуация даст Украине время <…> чтобы определить, есть ли у нее воля продержаться дольше, чем русские, пока не появятся политически приемлемые условия. Между тем мы можем надеяться, что Россия сильно сократится как угроза и как глобальный игрок», — приводятся в статье слова Аткинсона.

Игнатиус заключил, что «Байден справедливо настаивает на том, что только украинцы, которые так храбро сражаются и погибают, могут решить, чем должна закончиться эта война».

«Опасная путаница»

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа не согласен с колумнистом The Washington Post и уверен, что решение Байдена отправить Украине РСЗО HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности. Об этом он написал в статье для журнала American Thinker. Лавров назвал «рискованным путем» планы США и Британии передать Украине РСЗО США и Великобритания пошли по рискованному пути, приняв решение поставлять Украине установки реактивной... 04 июня 22:07

«В этом Белом доме становится обычным явлением, что Байден говорит одно, а на следующий день Белый дом «отказывается» от его заявлений, вскоре и президент подтверждает «отступление». Если американский народ считает все это запутанным, то представьте, что думают наши союзники и противники. А в разгар войны такая путаница может быть просто опасной», — написал Семпа.

В качестве примера он привел заявление американского лидера 30 мая о том, что США не собираются «посылать в Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России», тем самым отклонив запрос Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников. Это заявление вызвало немедленную критику.

Уже на следующий день официальные лица администрации объявили, что Соединенные Штаты будут поставлять ракеты средней дальности, но не ракеты большой дальности. По мнению эксперта, так власти США попытались одновременно продемонстрировать свою поддержку Киеву и развеять опасения России, Украина сможет нанести удар по ее территории.

«После этого администрация опубликовала статью в основных газетах, якобы написанную президентом, в которой он заявляет: «Я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им наносить более точные удары по ключевым целям на поле боя на Украине». Конечно, ничто не мешает украинским силам, вооруженным этими ракетами, наносить удары по целям на территории России», — уверен Семпа.

Он считает, что такие действия американских властей повышают угрозу применения Россией ядерного оружия.

«Чем все это кончится, остается только гадать», — заключил эксперт.