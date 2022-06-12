Артиллерия России против гаубиц НАТО на Украине. Кто стреляет дальше

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 вблизи линии фронта в Донецкой области, 6 июня 2022 года

Артиллерия Вооруженных сил Украины до специальной военной операции была в основном представлена советскими разработками. Но в последние месяцы на оснащение ВСУ стали поступать самоходные и буксируемые артиллерийские установки, выполненные по стандартам НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сравнил возможности артиллерийских систем России и Украины.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ в настоящее время оснащены главным образом следующими орудиями: САУ 2С1 «Гвоздика» (122-мм), САУ 2СЗ «Акация» (152-мм), САУ 2С19 «Мста-С» (152-мм), «Мста-Б» (152-мм), пушками 2С5 «Гиацинт» (152-мм) и 2С7 «Пион» (203-мм). «Пригодна потопить буксир». Париж продаст Киеву устаревшую ракету Exocet По данным французских СМИ, Париж начал переговоры с Киевом о поставках ракетных... 10 июня 17:59

Для огневой поддержки общевойсковых частей также предназначены 120-мм самоходные орудия 2С23 «Нона-СВК», 2С9 «Нона-С», 2С31 «Вена» и их буксируемый аналог 2Б16«Нона-К». Кроме того, в войсках имеются следующие образцы минометного вооружения: автоматический 2Б9М «Василек» (82-мм), 2Б14-1 «Поднос» (82-мм), минометный комплекс 2С12 «Сани» (120-мм), самоходный 2С4 «Тюльпан» (240-мм).

Примерно такое же наследие от Советской армии досталось ракетным войскам и артиллерии Вооруженных сил Украины. До недавнего времени на полях сражений в ходе специальной военной операции в боевых возможностях артиллерии обеих сторон был примерный качественный паритет. На стороне российской артиллерии было при этом значительное количественное превосходство.

В этом плане следует напомнить, что дальность стрельбы орудий 2С1 «Гвоздика» составляет 15,1 км, 2С3 «Акация» – 17,3 км, «Мста-С» – чуть более 24 км, «Гиацинт-Б (С)» – 28,5 км.

Однако ситуация на линии боевого соприкосновения начала постепенно меняться с поступлением на оснащение ВСУ орудий западного образца.

Дело в том, что еще в начале 1990-х годов странами-участницами НАТО был принят «Совместный меморандум о баллистике» (Joint Ballistic Memorandum of Understanding), определявший новый стандарт для 155-мм гаубиц и устанавливавший максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами в 30 км, а активно-реактивными – в 40 км. То есть дальность стрельбы гаубиц НАТО с принятием этого документа стала больше, чем у большинство российских орудий.

Тут, правда, следует особо отметить, что поставки орудий западного производства на Украину относительно невелики.

Как обновился украинский парк артиллерии

В настоящее время на оснащении ВСУ насчитывается несколько типов 155-мм гаубиц западного производства. Иногда в этой связи в российском экспертном сообществе высказывается мнение, что «разнотипица» затруднит снабжение орудий снарядами.

Соединенные Штаты отправили на Украину 90 гаубиц M777, в то время как Австралия – шесть, а Канада – четыре орудия этого типа. M777 – буксируемые гаубицы, которые в настоящее время используются армией США и корпусом морской пехоты.

М777 отличается от других гаубиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнем Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести точный огонь на большие расстояния.

Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами М172 Copperhead c лазерным наведением и М982 Excalibur с GPS и инерциальным наведением. Максимальная дальность стрельбы М777 обычными снарядами составляет 24,7 км, специальными – 40 км.

Однако гаубицы M777, поставленные Украине из США, не имеют цифровой системы управления огнем и не могут использовать снаряды М982 Excalibur. «У американцев нет аналога российским системам «Тор», «Панцирь» и «Бук-М3» Специальная военная операция на Украине послужила для НАТО поводом реформировать часть своих... 11 июня 17:02

Польша поставляет Украине самоходную гаубицу AHS Krab калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. AHS Krab представляет собой самоходную гаубицу на базе лицензионного шасси южнокорейской гаубицы K9 Thunder, производимой в Польше, с использованием английской башенной системы AS-90, также выпускаемой по лицензии. Максимальная дальность стрельбы AHS Krab достигает 40 км.

Словакия поставляет Украине самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Орудие размещается на колесном шасси TATRA 8X8. САУ оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Бортовой компьютер САУ обеспечивает автоматическую привязку к местности. Машины могут обмениваться информацией между собой и получать данные из командного пункта.

Франция передала Украине колесные самоходные артиллерийские установки 155-мм CAESAR с длиной ствола в 52 калибра разработки фирмы GIAT Industries. Максимальная дальность стрельбы САУ CAESAR достигает 42 км, по другим источникам – 46 км.

«Коалицияю-СВ» нужно использовать правильно

В 1989 году на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий Советской армии была принята 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» с дальностью стрельбы свыше 24 км.

По своим характеристикам на момент принятия на вооружение «Мста-С» приблизительно соответствовала своим зарубежным аналогам, однако после принятия странами Североатлантического альянса упомянутого выше «баллистического меморандума» стала отставать по своим данным от самоходных артиллерийских установок стран НАТО.

Возникала необходимость разработки нового орудия, превосходящего по своим характеристикам гаубицы стран НАТО. Официально работы по созданию перспективной САУ, получившей название 2С35 «Коалиция-СВ», стартовали в 2006 году.

В 2011 году был завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. К 2013 году Уральским заводом транспортного машиностроения были изготовлены первые два опытных образца САУ «Коалиция-СВ», а в 2014 году сдана серия из 10 единиц 2С35, принявших участие в Параде победы на Красной площади. «Сувалкский коридор — страшный сон для НАТО. А России он не нужен в упор» Сувалкский коридор – гипотетический сухопутный коридор около 100 км, который мог бы соединить... 08 июня 20:48

«Коалиция-СВ» представляет собой российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90 с максимальной дальностью стрельбы до 80 км, максимальным возимым боезапасом до 70 выстрелов и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту. Это значительно выше, чему у образцов НАТО.

Важнейший нюанс заключается в том, что сегодня огромное значение для целеуказания получили беспилотные летательные аппараты. Это дает дальнобойной артиллерии даже с обычными снарядами свойства высокоточного оружия.

В этом плане следует заметить, что если батареи, дивизионы и самоходные артиллерийские полки гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» не будут комплектоваться БЛА как средствами разведки и корректировки огня, замкнутыми в единый разведывательно-огневой контур, функционирующий в режиме реального времени, то в полном объеме использовать высокие тактико-технические характеристики «Коалиции-СВ» не удастся.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).