Что известно о двух американцах, попавших в плен под Харьковом

Двое бывших американских военных — 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, были взяты в плен во время «ожесточенного боя под Харьковом с российскими войсками», они участвовали в боевых действиях на стороне Киева, пишет британская газета The Telegraph. Издание полагает, что это первый случай пленения американских граждан, и он может стать предметом политического торга Москвы и Вашингтона.

На Украине в плен попали еще двое иностранных военных, как пишет The Telegraph, это бывшие военнослужащие США 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Хьюн.

Они, по данным издания, уехали на Украину в качестве добровольцев и служили в одном из регулярных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). The Telegraph со ссылкой на сослуживцев военных пишет, что мужчин взяли в плен «во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке Украины на прошлой неделе».

«Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие военнопленными России», – утверждает СМИ.

Товарищ двух мужчин рассказал, что Дрюке и Хьюн попали в плен из-за проблем с разведданными: «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские его уже штурмуют».

Он отметил, что российские военнослужащие «пришли с двумя танками Т-72 и несколькими боевыми бронированными машинами и примерно сотней пехотинцев», с украинской стороны было 10 человек

После боевого столкновения сослуживцы не смогли найти Хьюна и Дрюке, где их видели в последний раз.

«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже, во время поисковых работ, нам не удалось найти ни их следов, ничего», — поделился сослуживец американских пленных с The Telegraph.

По его словам, в ту же ночь «в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом».

«Это слишком большое совпадение, чтобы могло быть иначе, — мы единственные американцы, воюющие в этом районе», – добавил товарищ Хьюна и Дрюке.

Уроженец Алабамы Дрюке ранее служил в армии США в Ираке. Его мать, 68-летняя Лоис, рассказала The Telegraph, что в посольстве США ее заверили в том, что дипломаты «делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым». Она выразила надежду, что американская сторона постарается обменять ее сына «на российских военнопленных».

close 100% Александр Дрюке Alexander J. Drueke/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В материале также предполагается, что Москва попробует использовать пленение американских военных как «доказательство того, что США принимают непосредственное участие в войне». А российский президент Владимир Путин, «скорее всего, потребует значительных уступок для освобождения американских граждан».

Официального подтверждения информации The Telegraph пока не поступало — ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы.

Шон Пиннер и Эйден Аслин, Брагим Саадун

В марте--апреле в Донбассе были захвачены в плен трое иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины: двое британцев, Шон Пиннер и Эйден Аслин, и марокканец Брагим Саадун. В Генпрокуратуре республики позже заявили, что установили их причастность к преступлениям по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). Суд ДНР приговорил иностранцев к смертной казни, приговор еще не приведен в действие.

При этом, как рассказал отец марокканца, его сын имеет гражданство Украины. Об этом сообщало информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на посольство в Киеве.

Решение о смертной казни уже осудили в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, утверждая, что это нарушает международное гуманитарное право.

По версии бюро, иностранные военные «имеют право на статус военнопленных и не могут подвергаться судебному преследованию или наказанию исключительно за активное участие в военных действиях, даже если это участие квалифицируется сторонами в вооруженном конфликте как уголовное преступление».

Что касается смертной казни, в организации напомнили, что в большинстве стран-участниц ОБСЕ она отменена или на нее наложен мораторий. ДНР в ОБСЕ не состоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва будет готова выслушать обращение Соединенного Королевства о судьбе британских наемников, если таковое поступит. Но сначала, по его мнению, Лондону стоит обращаться к властям «той страны, суд которой вынес приговор, и это не Российская Федерация».

Глава ДНР Денис Пушилин уже заявлял, что » не видит оснований» для отмены смертной казни для троих иностранцев.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», – подчеркнул он.