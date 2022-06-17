«Цель №1 для поражения». Киев заявил о получении документации Крымского моста

Главное управление разведки Украины заявило о получении техдокументации Крымского моста и теперь обладает подробной информацией о заездах-съездах, дорожном покрытии, опорах и всей инфраструктуре комплекса. Ранее в Киеве неоднократно угрожали атаковать мост и называли сооружение «целью номер один». В Кремле подчеркивают, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, «которые сейчас принимаются по линии наших военных».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что получило подробную техническую документацию по Крымскому мосту. «Получена подробная техническая документация Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства. «Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо» В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Офисе украинского президента заявили... 25 апреля 15:34

ГУР также опубликовало электронную презентацию под названием «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», состоящую из 242 страниц. Материалы, по заверениям спецслужбы, содержат «подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

«Если возможность появится»

Власти Украины ранее неоднократно говорили о возможности атаки на Крымский мост. В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев рассматривает возможность удара по Крымскому мосту, но «пока не в состоянии это сделать». Если такая возможность появится, ею обязательно воспользуются, говорил он.

В мае советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов также отмечал, что ВСУ не имеют возможности ударить по мосту, так как их позиции находятся слишком далеко от побережья Азовского моря.

Накануне генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал мост целью номер один для ударов со стороны украинских сил. По его словам, выбор объекта для возможных ударов обусловлен тем, что мост является «путем подтягивания резервов».

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — отметил Марченко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ парировал, что все угрозы со стороны Украины в отношении Крымского моста «берутся на заметку», но подобные планы потерпят крах. «Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — указал дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь констатировал, что украинская сторона не в первый раз угрожает взорвать Крымский мост.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. Что касается упоминания нашего моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — сказал он.

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«В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — сказал российский парламентарий.

Киев против моста

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. По сути, это два моста — автомобильный и железнодорожный, идущие параллельно. Сооружение ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Украина включила претензии по строительству моста в свой иск против России о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, по фактам строительства моста и организации железнодорожных перевозок по нему прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел.

Открытие моста как «способствующее дальнейшей милитаризации Крыма» также осудила Генассамблея ООН. США и ЕС ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве.