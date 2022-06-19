«Россия найдет, где построить свой новый авианосный флот»

Единственный в ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота после ремонта в первом квартале 2024 года. О том, почему в России за 30 лет не появились новые авианосцы и как отечественный военный флот может противостоять авианосным ударным группам (АУГ) НАТО – в интервью «Газете.Ru» рассказал контр-адмирал запаса, военный эксперт Михаил Чекмасов.

– Страны НАТО провели на Балтике учения Baltops-2022. Еще раньше ВМС США завершили учения с ВМС Южной Кореи. Насколько авианосцы – частые участники таких учений и о чем говорит их привлечение?

– В учениях Baltops-2022 участвовал один авианосец от ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Корабль Kearsarge ВМС США – это универсальный десантный корабль. Не лишним будет отметить участие еще одного крупного десантного корабля-дока от ВМС США – Gunston Hall.

Состав привлекаемых сил зависит от отрабатываемых на учениях задач и авианосцы привлекаются не всегда. Например, к учениям НАТО Trident Juncture-2018, которое проводилось в Норвежском море, авианосец США привлекался впервые за последние 30 лет.

Участие авианосцев, безусловно, наводит на мысль об отработке конкретных действий, как правило ударных, но оценивать нужно не присутствие авианосца на учении, а группировку сил в целом.

Судя по составу участников Baltops-2022 – помимо уже указанных сил в них участвовали два эсминца управляемого ракетного оружия (УРО), три фрегата УРО, пять корветов и патрульных кораблей, еще один десантный корабль от Польши – не сложно предположить, что отрабатывались противоминные действия и высадка морского десанта.

close 100% Контр-адмирал Михаил Чекмасов Фото из личного архива

– В декабре прошлого года американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry Truman вошла в Средиземное море. По данным Пентагона, эта группа останется там до августа, затем ее сменит другая. Осложняет ли присутствие авианосной группы в Средиземном море ситуацию на Черном, особенно на фоне появившихся в ряде западных СМИ заявлений о готовности США нанести удар по Черноморскому флоту России, если его корабли продолжат блокировать порты Украины и не обеспечат безопасный вывоз зерна?

– Развертывание авианосцев США с кораблями сопровождения в Средиземное море со времен холодной войны является обычным делом в рамках передового присутствия и реализации их стратегии «Морская мощь XXI».

Что касается ситуации на Черном море, то осложняет ее не присутствие авианосной ударной группы ВМС США в Средиземном море, а выставленные Украиной мины на подходах к своим портам.

Вывоз украинского зерна не является проблемой России, но дает Западу повод «повесить» на нее ответственность за это. Повод весьма хлипенький и «назначить стрелочника» у них не получится. Об этом заявлял президент России Владимир Владимирович Путин, делались соответствующие заявления Минобороны и других ведомств.

Достаточно посмотреть «Извещения мореплавателям» (международный сборник, уведомляющий о всех изменениях и нововведениях в навигационной обстановке морей всего мира, а также о вновь обнаруженных морских опасностях – прим. ред.), чтобы убедиться в том, что гражданское судоходство в Черном море никем, кроме самой Украины, не блокируется. К тому же инфраструктура украинского порта Измаил на Дунае вполне пригодна для вывоза зерна в любом направлении. На самом Дунае, включая этот порт, и на подходах к нему из Черного моря, помимо судов других государств, лоцируются и суда под флагом Украины.

Поэтому заявления в СМИ, чьи бы они ни были, о готовности нанести удар по Черноморскому флоту из Средиземного моря через воздушные пространства других государств, пусть даже и членов НАТО – пока не более, чем «холостой выстрел», сотрясающий воздух. Впрочем, не буду отрицать его возможность в принципе, потому что может найтись «горячая голова»...

close 100% Авианосец USS Harry S. Truman, 2015 год M. J. Lieberknecht/U.S. Navy via AP

– Как действуют авианосные группировки США и как им может противостоять российский флот?

– Ни для кого не секрет, что у США самый большой опыт применения АУГ, которые являются центральным звеном всех их морских концепций со времен Второй мировой войны. Но если во Второй мировой они применялись в морских сражениях на Тихом океане против флота Японии по принципу «флот против флота», то в послевоенных вооруженных конфликтах основным принципом применения стал «флот против берега».

При этом в обоих случаях основной ударной силой была палубная авиация. По мере развития технологий, а за ними и средств поражения, удельный вес авиации в ударах по объектам на территориях атакуемых государств стал смещаться в пользу крылатых ракет морского базирования, но не заменил ее.

В военных образовательных учреждениях тому, как действует АУГ и как ей можно противостоять, посвящаются отдельные лекции. Задача по поражению АУГ противника вполне решаема для ВМФ России совместно с Воздушно-космическими силами. Для этого уже созданы и новые ракеты, включая гиперзвуковые «Циркон» и «Кинжал».

Относительно преимущества флота, у которого есть авианосец, следует отметить, что в послевоенный период АУГ США применялись практически в полигонных условиях, не имея реального противодействия со стороны оппонентов. В отношении России и Китая такой вариант не пройдет – отпор будет неминуемым.

– В США создают стелс-авианосцы типа Gerald R. Ford, которые отличаются от прежних типа Nimitz внедрением ряда новых технологий. На них и электромагнитная катапульта, и новая конструкция аэрофинишера, и новая конструкция подъемников – доля новизны зашкаливает за 50%. Не сыграет ли такой избыток новшеств со стелс-авианосцами злую шутку?

– Американцы обладают не только уникальным опытом применения авианосцев, но и огромным опытом их проектирования и строительства – это объективно. Авианосец в ВМС США, а точнее АУГ – это священная корова, инструмент проецирования силы в любом кризисном районе Мирового океана.

Что касается конструкции корпуса, то стелс-авианосца из Gerald R. Ford не получилось. Строился он на основе конструктивных решений авианосцев того же типа Nimitz. Проблем у этой американской мечты, судя по информации из открытых источников, действительно много, и чем закончится процесс доводки авианосцев типа Gerald R. Ford, можно только гадать.

Думаю, что они найдут необходимые решения, но ценой отказа от некоторых недоработанных систем в пользу отработанных серийных при строительстве последующих кораблей этого типа.

– В строю ВМС США находятся 11 авианосцев. У России – фактически нет ни одного подобного корабля. Единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте и вернется в строй, по последним данным, в 2024 году. Нужен ли ВМФ России еще авианосец или несколько авианосцев?

– Необходимость наличия авианосцев в СССР и России обсуждается со времен окончания Великой Отечественной войны. Их строительство предусматривалось в двух десятилетних программах с 1946 по 1955 год и с 1956 по 1965 год. Эти программы предлагал адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, но их отвергло руководство государства.

Только благодаря усилиям адмирала флота Советского Союза, организатора отечественного ракетно-ядерного флота Сергея Георгиевича Горшкова, годы управления ВМФ СССР которого считаются золотым веком военного кораблестроения, с 1971 по 1990 год удалось построить пять авианесущих кораблей и еще два находились на заводе в Николаеве в разной степени готовности.

Трудно представить, с какими чувствами морские офицеры в перестроечно-постсоветское время вынуждены были молча наблюдать за тем, как режут флот «на иголки» и продают «Новороссийск» в Южную Корею, «Киев», «Минск» и «Варяг» – в Китай, а «Горшков» – в Индию. Два последних хотя бы продолжают нести службу в дружественных государствах под другими именами, но ведь могли бы и у нас.

Благодаря решительным действиям командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Владимировича Касатонова «Адмирала Кузнецова» под командованием капитана 1 ранга Виктора Степановича Ярыгина, после получившего звание вице-адмирала, удалось «увести из-под носа» Украины на Северный флот.

Согласно Основам государственной политики России в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, которые утверждены указом президента России в 2017 году, в качестве одного из приоритетов в области строительства и развития ВМФ планируется создание морского авианесущего комплекса.

То есть положительные решения по этому вопросу приняты.

– «Адмирал Кузнецов» прошел боевое крещение в Сирии. Он, конечно, вернется на флот после ремонта, но в стратегическом смысле насколько он самодостаточен?

– Ни один авианосец, чей бы он ни был, не является самодостаточным. Поэтому и стоит задача о создании морского авианесущего комплекса. Проще говоря, речь идет не о строительстве отдельно взятого авианосца, а о комплексном подходе к решению этой задачи.

Думаю, что целесообразно рассматривать ее в рамках создания авианосных соединений, какие и были у нас в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Разумеется, что это не только авианосцы. В их состав должны быть включены многоцелевые корабли океанской и дальней морской зон, отвечающие современным и даже перспективным требованиям по системам вооружения и управления.

close 100% Истребитель Су-33 перед взлетом с палубы крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море. Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии РИА «Новости»

– Почему у ВМФ России за 30 лет не появились новые авианосцы? В чем причины: производственных возможностях, доках базирования? И есть ли возможности у России сегодня в принципе построить авианосец?

– Это печальная история в строительстве и развитии российского флота. Руководящая и направляющая роль КПСС привела к развалу страны – действующие лица известны и добавить тут нечего...

Все наши авианесущие крейсеры строились в Николаеве, то есть на территории Украинской ССР. Других производственных мощностей для таких крупных кораблей не было. После распада СССР не было денег даже на зарплаты. На содержание, топливо, ремонт, доведение до ума системы базирования, докование и прочие корабельные радости финансирование шло в очень ограниченном объеме.

В настоящее время строительство крупных кораблей и судов в России постепенно восстанавливается, осваиваются новые технологии, приобретается новый опыт.

Как известно, часть корпусов для российских кораблей по проекту «Мистраль» строилась в Санкт-Петербурге. Модернизация «Горшкова» для ВМС Индии производилась на Северном машиностроительном предприятии. На заводе «Залив» в Керчи строятся универсальные десантные корабли проекта 23900. Идет к завершению создание судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, крупная судоверфь строится компанией «Новатэк» в Мурманске.

Так что, где строить свой новый авианосный флот Россия найдет.

– Меняются ли на фоне спецоперации на Украине и связанной с ней деятельностью сил НАТО задачи ВМФ России? США создали десятки кораблей для присутствия в дальней морской зоне, в то время как Россия действовала преимущественно в ближней. Нужно ли нам отходить от своих берегов?

– Исходя из опыта своей службы, думаю, что задачи не меняются. Непосредственное участие в специальной военной операции принимает Черноморский флот, остальные флоты и Каспийская флотилия занимаются плановой подготовкой и выполнением свойственных задач в ближних и дальних морских зонах. С 2013 года в Средиземном море создано и выполняет задачи на постоянной основе оперативное соединение ВМФ России, так что присутствующий там авианосец США Harry Truman без должного внимания не останется.

Конечно, масштабы присутствия ВМФ России в Мировом океане, по сравнению с советским временем, сегодня намного скромней. Например, в 1982 году боевую службу выполняли 209 подводных лодок, 149 надводных кораблей. Было 3000 самолетовылетов морской авиации.

Потом было и время, когда мы стояли у причалов и выходили в море только для поддержания минимально допустимого уровня подготовки. Перемены к лучшему наступили в начале 2000-х годов. Флот стал постепенно возвращаться в Мировой океан и доставлять хлопоты «западным партнерам».

Могу привести некоторые примеры, так как многими из них занимался непосредственно: развертывание отрядов боевых кораблей во главе с крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» в Атлантику и Средиземное море в 2004, 2007, 2011 и 2016 годах, поход на Северный полюс ракетной подводной лодки «К-84» в 2006 году, крейсера «Петр Великий» и большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» в Венесуэлу в 2008-2009 годах с выходом в Тихий океан Панамским каналом («Чабаненко») и вокруг Африки в Аденский залив («Петр Великий»), переход крейсера «Петр Великий» с Северного на Тихоокеанский флот южным маршрутом в 2010 году и развертывание в Арктику в 2012 году, поход отрядов боевых кораблей Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов к берегам Австралии в 2014 году и многие другие.

Поэтому говорить о том, что «Россия действовала преимущественно в ближней зоне» не совсем верно.