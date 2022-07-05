«Еще воюют около пятидесяти французов». Как на Украине гибнут иностранные наемники

20-летний француз
Адриан Д. из Франции приехал сражаться за Украину 1 марта, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на слова пресс-секретаря Международного легиона защиты Украины Дэмиена Магру.
«20-летний Адриан Д. был ранен в бою в Харькове в начале июня. Он скончался от полученных травм 25 июня», — говорится в сообщении радиостанции.
По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте после артиллерийского обстрела, в результате которого погиб еще один французский боевик — Вильфрид Блерио.
«Тяжело раненый Адриан Д. находился в коме и лечился в полевом госпитале в Харьковской области. Он был частью интернационального легиона, сражавшегося на Украине вместе с украинскими солдатами против России», — уточняется в статье.
Авторы материала добавили, что в настоящее время на Украине «воюют около пятидесяти французов».
32-летний наемник
О гибели первого французского наемника, Вильфрида Блерио, 2 июня во время боевых действий в Донбассе со ссылкой на министерство иностранных дел Франции сообщил портал Europe 1. Согласно информации издания, он был «смертельно ранен артиллерийским огнем» в Харьковской области. Его похороны состоялись во Франции 30 июня.
«Молодой человек вступил в Украинский интернациональный легион обороны и участвовал в боевых действиях против российской армии», — говорилось в статье.
Согласно данным издания, на Украине в начале июня находились около 150 французских наемников.
4 июня французская газета Libération сообщила, что убитый в Донбассе 32-летний Вильфрид Блерио мог быть связан с ультраправыми группировками. Согласно данным издания, информация о связи наемника с правыми радикалами появилась из аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (организация запрещена в России), запрещенной в России. Экстремисты охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».
Издание также опубликовало фотографию наемника, на которой он изображен в футболке с символикой и лозунгами украинских националистов.
Гибель четырех наемников
Накануне телеканал CNN со ссылкой на слова представителя интернационального легиона Дэмиена Магру сообщил о гибели на Украине четырех иностранных наемников. Согласно данным пресс-секретаря организации, среди умерших – граждане Франции, Германии, Австралии и Нидерландов.
По его словам, «они выбрали защиту суверенитета Украины». Представитель интернационального легиона добавил, что все мужчины погибли «в бою». Однако он не назвал их имена.
Отток иностранцев
17 июня в Минобороны России сообщили, что поток иностранных наемников на Украину «фактически разворачивается в обратную сторону». В ведомстве связали это с «нарастающим количеством военных провалов» Киева и «массовыми ежедневными потерями в живой силе и технике».
«Несмотря на усилия киевского режима и увеличению выплат, процесс убытия наемников в мир «иной» или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается. Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил, — обыкновенная ложь», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что «отслеживают и фиксируют» на Украине «каждого представителя интернационального сборища всадников без головы». В Минобороны также привели конкретные цифры, показывающие, сколько иностранцев и от какой страны приехали сражаться за Киев, кто из них погиб, а кто уехал домой.
Среди европейских стран «безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников» оказалась Польша. С начала военной спецоперации на Украину из этой страны приехал 1831 человек, из которых 378 убиты, а 272 вернулись домой. Среди материков западного полушария лидирует Канада: 601 прибывший, 162 погибли, 169 уехали. А на втором месте расположились США: 530 прибыли, 214 погибли, 227 выехали.
«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», — заключили в российском оборонном ведомстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил 5 июля, за последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.