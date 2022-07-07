«Слишком недалекий». Почему Harpoon из США не уничтожит Крымский мост

Поставки Украине американских противокорабельных ракет Harpoon вызвали вопросы по их применению. В Киеве считают, что помимо кораблей Черноморского флота РФ, целью для них может стать Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России. Украина уже не первый раз озвучивает идею уничтожения моста. «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами – насколько реальны эти планы.

В американских и европейских СМИ появился ряд публикаций, связанных с поставками Украине противокорабельных ракет Harpoon («Гарпун») производства США. «Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российский самолет... 07 июля 16:06

Учитывая дальность поражения целей, которая в разных модификациях составляет от 90 до 120 км, возникло предположение, что Киев постарается использовать эти ракеты для атаки на Крымский мост. Однако, как пишет американское издание The Drive, Украина не имеет такой возможности.

Издание отмечает, что поставленные модификации ракеты достигают дальности 120 км, однако «на территории Украины нет точки, которую бы Россия не удерживала на таком расстоянии до моста». Также учитывается такой фактор, как прикрывающие Крымский мост системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы – объект имеет стратегическую важность, и Россия его тщательно охраняет.

На вооружении ВСУ стоят ракеты «Гарпун», которые ранее были поставлены Данией.

«С взятием под контроль российскими войсками в ходе спецоперации всего побережья Азовского моря, а также части Запорожской и Херсонской области, Украина утратила даже теоретическую возможность нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту.

Морских носителей для американских противокорабельных «Гарпунов» у ВМСУ не существует, остается размещать эти ракетные комплексы на берегу, что заметно снижает их эффективность применения. У «Гарпуна» масса боевой части составляет 235 килограмм, что недостаточно для серьезных разрушений такого объекта, как Крымский мост, с применением нескольких ракет.

Он слишком недалекий», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что ракета Harpoon в варианте AGM-84 – авиационного базирования. В ВВС Австралии, например, она применяется с палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18A/B Hornet и береговых патрульных самолетов AP-3C Orion.

Можно предположить, говорит Дандыкин, что такую ракету ВСУ попытаются установить на украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и предпринять попытку прорыва в направлении Крымского моста с воздуха. Для этого придется преодолеть российскую систему ПВО — как в зоне проведения спецоперации, так и в районе Крымского полуострова.

«Тем не менее меры безопасности Крымского моста, который используется не только туристами, но и военными, с началом спецоперации были усилены. В начале месяца там были проведены учения подразделений РЭБ и РХБЗ, с постановкой аэрозольных завесов, позволяющих на длительное время прикрывать защищаемый объект и делать его невидимым как визуально, так и для инфракрасных головок самонаведения ракет. А возле острова Тузла, через который проходит мост со стороны Тамани, установили большой корабельный щит – это используемая на морских учениях судно-мишень с металлической сеткой между мачтами. За счет специальных отражателей на экранах радаров, эта мишень видится как крупный корабль и способна вызвать огонь ракет на себя», – отмечает в беседе с «Газетой.Ru» член коллегии военных экспертов Сергей Белоусов. Большая распродажа: на Украине признали факты торговли западным оружием На Украине продают военные товары, поступающие в страну из-за рубежа, сообщили в Бюро... 06 июля 08:30

В Крыму приведены в состояние повышенной готовности все средства ПРО и ПВО. В том числе и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Таких только в Крыму, судя по открытым источникам, четыре дивизиона – возле Джанкоя, Евпатории, Севастополе и Феодосии. Каждая такая система способна одновременно обстреливать до 80 воздушных целей – от самолетов-разведчиков и тактической авиации до стратегической авиации и баллистических ракет.

«Прикрывают Крымский мост в непосредственной близости и другие средства ПВО, как, например, ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который способен автоматически сопровождать до 20 целей одновременно на высоте до 15 км и дальности 20 км. Следят за воздушным пространством в районе Крымского моста и радиотехнические средства из состава ЮВО, а также загоризонтные РЛС «Подсолнух» и станция предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». «Прилет» американского «Гарпуна» при таком тотальном контроле маловероятен, если не исключен вовсе», – заключает Белоусов.