«Более 20 разрывов»: в Херсонской области сообщили о массированных обстрелах ВСУ

Силы противовоздушной обороны сработали во время обстрела Херсона украинскими войсками, сообщили в пресс-службе местной военно-гражданской администрации области, подконтрольной России. Местные жители сообщили в соцсетях как минимум о двадцати взрывах в воздухе. А ТАСС сообщает о запуске как минимум 15 ракет ПВО.

Обстрел Херсона

В военно-гражданской администрации Херсонской области рассказали РИА, что украинские войска рано утром в субботу обстреляли регион со стороны Николаева.

«Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас», — сообщили РИА «Новости» в ВГА.

В ГУ МВД Херсонской области подтвердили факт обстрела, кроме того, в Telegram-канале ведомства сообщили, что вертолеты ВСУ поджигают пшеничные поля в регионе.

«Украинский вертолет Ми-24 на Херсонщине намеренно отстреливал тепловые ловушки, поджигая поле с зерновыми культурами. Очевидцы комментируют, что фактически это и есть тактика выжженной земли, которую Украина проводит не только в оставляемых ею городах, но и повсеместно. Делается все, лишь бы усложнить жизнь «людям, которых они называют «своими», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что расценивают подобные действия украинских войск как «наглядное доказательство того, что все граждане» взятых под контроль территорий Украины «заинтересованы в том, чтобы фронт отодвигался как можно дальше на Запад».

ТАСС уточнил, что российские силы ПВО утром в субботу запустили как минимум 15 ракет в небо над Херсоном, чтобы остановить обстрел. Силовики опубликовали видео задержания диверсантов, готовивших теракты в Херсоне Российские силовики опубликовали видеозапись задержания диверсионной группы, готовившей теракты в Херсоне... 07 июля 17:42

Согласно информации паблика «Лента новостей Херсона» «ВКонтакте», российские силы ПВО сработали в 8:13 утра. Местные жители сообщили, что «было слышно более 20 воздушных разрывов».

Ракетный удар по ВСУ

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал ТАСС в субботу, что союзные силы взяли под контроль село Григорьевка под Северском в Донецкой народной республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины.

«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли <…> Выбили (украинских военнослужащих) с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», — сказал Киселев.

По его словам, также был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине Северска. Помощник министра внутренних дел ЛНР отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.

Отключение газа в Запорожье

Кроме того, в субботу в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов сообщил об отключении газа для жителей Запорожской области. Согласно его данным, украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова.

По словам Селиванова, «повреждений газовой трубы нет». Он заключил, что власти части региона, подконтрольной России, обратились к правительству РФ «с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации» — «прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения».

Накануне, 8 июля, замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке.

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал Стремоусов.

В свою очередь власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход станции из строя. Согласно их данным, также нет угрозы для Северо-Крымского канала.

«Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

В Telegram-канале он добавил, что ГЭС продолжила давать энергию, а на «преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла» Вооруженные силы России «дадут сокрушительный ответ».

«Стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому», — подчеркнул Сальдо.