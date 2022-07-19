«Появление роботов-саперов на Украине – хороший знак для ВС РФ»

Роботизированный комплекс разминирования «Проход-1» используется российской армией в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила «Российская газета». «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы комплекса.

Боевая машина разминирования (БМР) «Проход-1» относительно новая роботизированная система в составе инженерных войск российской армии. «За три месяца американцы подготовят из украинцев не пилотов, а смертников» Конгресс США готов выделить $100 млн для переучивания украинских военных летчиков. Рассматривается и... 18 июля 20:09

Этот комплекс завершил государственные испытания в 2016 году и тогда же поступил на вооружение ВС РФ. В российском военном ведомстве заявляли, что комплекс применялся в Сирии, где «он подтвердил заявленные производителем функции и характеристики, после чего и был востребован в войсках».

«Одно из основных правил войны – при продвижении подразделения первым всегда идет именно сапер, – рассказал «Газете.Ru» ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Шорохов. – Так было заведено в Афганистане, во время двух чеченских войн, такой порядок сохранялся во время миротворческой миссии российских десантников в Югославии, так перемещались конвои военной полиции МО РФ в Сирии. В Нагорный Карабах тоже первыми вошли саперы – здесь осталось огромное количество взрывчатых веществ, в том числе хитроумных ловушек. На Украине ситуация еще более сложная: ВСУ выставляют минные поля, минируют дороги и мосты».

На вооружении российской армии находятся несколько вариантов БМР, наиболее известным из которых является комплекс «Вепрь», который впервые был официально представлен в 2012 году.

«Сама история БМР уходит в начало 1980-х, когда советские войска в Афганистане стали применять минный катковый трал КМТ-5М.

Был и предшественник – трал ПТ-3, который появился еще в годы Великой Отечественной войны и использовался в Курской битве при танковых атаках. Принцип был одинаков – впереди обычного танка на станине устанавливался тяжелый трал, который подрывал мины. Проход был узким, чуть шире гусеницы, и пройти по нему нужно было буквально след в след.

Современная БМР «Вепрь» прокладывает безопасный путь шириной в 3,5 метра, а ее последующая модификация, известная под названием «Проход-1», обеспечивает безопасный проход в 4,5 метра. По такому коридору могут пройти не только танки, но и колесная техника, без риска подорваться на фугасе», – сообщил «Газете.Ru» генерал-майор запаса Валерий Новиков.

При этом он подчеркнул, что «Проход-1» это не просто усовершенствованная версия «Вепря» – оба комплекса были созданы на «Уралвагонзаводе» – а

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«Помимо более современного трала ТМТ-С, который подрывает любые мины, «Проход» оснащен специальной аппаратурой, которая способна заглушить даже радиоуправляемые фугасы. Основная особенность этого танка-сапера заключается еще в том, что он способен работать без экипажа на борту благодаря возможности дистанционного управления. Этот комплекс может работать в трех режимах, в двух первых случаях под управлением экипажа, как на борту, так и с управлением оператора, находящегося на командном пункте машины сопровождения на базе автомобиля «КамАЗ», откуда оценивается минная обстановка на пути продвижения. В третьем варианте это полностью автоматический режим, когда БМР продвигается вперед по заранее заданным параметрам, не подвергая людей опасности, но четко выполняя поставленную задачу», – добавил генерал.

«Проход-1» имеет мощное бронированное усиленное днище на базе на шасси танка Т-90, которое позволяет сохранить подвижность машины даже при подрыве мощного фугаса. В качестве защиты комплекс использует 12,7-мм пулемет.

«Появление таких мощных комплексов разминирования как «Проход-1» в зоне проведения специальной военной операции – это хороший знак для ВС РФ. Если вспомнить недавние приказы министра обороны России Сергея Шойгу о необходимости активизации наступательных действий в ходе СВО, то к ним активно готовятся. И здесь появление боевых машин разминирования свидетельствуют о подготовке танковых прорывов, которым придется преодолевать и многочисленные минные заграждения, которыми напичканы дороги и поля на этой территории», – считает генерал Новиков.