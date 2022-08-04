«Российские миротворцы в Карабахе сдерживают пять армий»

Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», заняв несколько стратегических высот. Власти Нагорного Карабаха сообщили о гибели двух контрактников и ранении еще 14 военных. Гарантом безопасности в регионе выступают российские миротворцы. «Газета.Ru» разбиралась, чем они оснащены и кого сдерживают.

Российский миротворческий контингент в Карабахе — это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основной состав – военнослужащие 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислокация в городе Самара), одно из предназначений которой — именно миротворческие миссии. Это три батальона плюс вспомогательные части, среди которых разведчики, саперы, радисты, а также рота снайперов. Это костяк миротворческих сил (МС) в Карабахе. «Необходимо согласовать детали операции»: у Пашиняна возникли вопросы к российским миротворцам в Карабахе События в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов к деятельности российского миротворческого... 04 августа 13:33

У них есть и так называемое «усиление». В число миротворцев вошли подразделения 31-й воздушно-десантной бригады: тоже миротворческой и также из Самары.

Миротворцев в Карабахе оснастили комплектами боевого снаряжения 6Б52 «Ратник», в состав которого, помимо прочего, входит бронежилет 5А класса защиты, который выдерживает автоматную пулю с расстояния более 10 метров. Также у них имеется система мобильного управления «Стрелец», которая обеспечивает связь и целеуказание.

Помимо БТР-82А, миротворцы используют бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Серьезной силой представляются современные боевые машины десанта БМД-4М с боевым модулем «Бахча-У», в составе которого 100-мм орудие, способное вести стрельбу управляемыми ракетами, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. БМД также оснащена автоматической системой управления огнем, прицелом с тепловизирным и дальномерным каналами наведения, позволяющая вести огонь в любое время суток и погодных условий.

Также 15-я миротворческая бригада располагает средствами радиоэлектронной борьбы и БЛА. В Карабах были переброшены и современные системы РЭБ «Леер-3».

Общая численность представителей российских военных структур в Карабахе оценивается в три тысячи человек – с учетом подразделений Росгвардии, МЧС и пограничников. Последние в самом Нагорном Карабахе не находятся, но контролируют «коридоры» со стороны Армении.

«Конфликт в Карабахе является управляемым, и нынешнее обострение ничем особым не отличается от предыдущих обострений, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Петр Карапетян. – Противостояние там никогда не прекратится, каждая из сторон будет отстаивать свои интересы. Россия здесь выступает сдерживающим фактором. У Москвы свои интересы как во взаимоотношениях с Ереваном, так и с Баку, ссориться ни с одними, ни с другими Кремль не будет и становиться на чью-то одну сторону в обозримой перспективе тоже не будет».

Эксперт отметил, что в конфликте косвенное и неформальное участие принимают еще две страны.

«В первую очередь это Турция, с которой у Азербайджана более чем тесные отношения, в том числе в военной помощи. В Баку открыто работают турецкие советники и инструктора. Есть еще и соседний Иран, который не приветствует расширение турецкого влияния в регионе и демонстрирует позицию силы, пока не нарушая при этом границы и не претендуя на территорию Карабаха, в каком бы статусе он ни находился. Тегеран особо интересует Лачинский коридор – стратегически важная логистическая артерия», – добавил Карапетян. «Немецкие поставки MARS II и IRIS-T не помогут Украине» Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об отправке на Украину «новейшего вооружения». Военный обозреватель... 03 августа 15:37

Армия Ирана в связи с обострившейся ситуацией в Карабахе приведена в состояние повышенной боеготовности – к границам Азербайджана выдвинулись танки, активно ведут разведку беспилотники. Впрочем, это стандартная реакция Тегерана на боевые столкновения на соседней территории.

«В нынешней ситуации основной целью для азербайджанского президента Алиева и поддерживающего его турецкого президента Эрдогана является в большей степени не захват всей территории Карабаха, – заявил «Газете.Ru» военный обозреватель Владислав Шурыгин. – Одна из задач – пробить так называемый Нахичеванский коридор к Нахичеванской автономной республике, входящей в состав Азербайджана, но отделенной от своего «материка» территорией Сюникской области Армении. Эту задачу Азербайджан не смог осуществить в 2020 году, но от идеи не отказался – Нахичевань граничит, пусть и незначительно, с Турцией. Это не просто дорога, это путь для нефтепроводов, от Каспийских месторождений через Анкару и далее в Европу».

Полковник Карапетян, в свою очередь, обратил внимание, что фактически российское миротворцы в Нагорном Карабахе сдерживают не только армянскую и азербайджанскую армии и ополчение Карабаха, но также Турцию и Иран. «Это уникальная миротворческая миссия. Российские миротворцы в Карабахе сдерживают пять армий», – заключил он.