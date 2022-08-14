«Любой из командующих ВДВ мечтал иметь в арсенале тяжелое оружие»

В распоряжение ВДВ вскоре поступит модернизированное 125-мм самоходное артиллерийское орудие 2С25, известное под названием «Спрут-СД». «Газета.Ru» разбиралась, зачем эта САУ нужна десантным войскам.

Испытания самоходной противотанковой пушки 2С25, которая успела получить название «Спрут-СД», проводились с 2018 года. Они проходили в десантных войсках, где орудие поставили на шасси БМД-4М, а также на базе БМП-3. Разработкой машины занималось АО «ЦНИИточмаш», которое входит в систему корпорации «Ростех». «США предоставили ВСУ ракеты для самолетов без самих самолетов» США начали поставки Украине анти-РЛС ракеты AGM-88 HARM. Подобный тип ракет представляет опасность... 09 августа 20:21

Как рассказал журналистам замглавы «Ростеха» Владимир Артяков, «госиспытания модернизированной самоходной пушки 2С25 завершились, и ее массовые поставки в войска будут осуществляться в ближайшее время».

По его словам, САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавательную машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. «Эта самоходка способна преодолевать водные преграды и одновременно вести стрельбу на ходу. Машина может вести боевые действия в высокогорье, болотистой местности, в тропическом и арктическом климате», – подчеркнул Артяков.

«Основное требование Минобороны к новой САУ – повышение основных боевых характеристик за счет применения нового оборудования, в первую очередь прицельных устройств и средств управления огнем. Что немаловажно – шасси самоходки должно быть унифицировано с другой бронетехникой десантных войск», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Среди достоинств артиллерийской системы 2С25, получившей название «истребитель танков», считается его огневая мощь в 125-мм – такая же, как у танков Т-72 и Т-90. При этом САУ способна использовать различные виды боеприпасов – осколочно-фугасные, бронебойные и кумулятивные.

Бронебойность достигает 770 мм брони под динамической защитой. Плюс в боекомплекте имеются управляемые противотанковые ракеты.

Скорость самоходки – 70 км/ч по шоссе и грунтовой поверхности, на плаву машина передвигается со скоростью 7 км/ч. Подверглось модернизации и боевое отделение САУ, где установлена новая система управления огнем, в том числе с комбинированными прицелами с телевизионным и тепловизионными каналами.

Орудие оснащено автоматом заряжания, который самостоятельно подает в камеру боеприпасы раздельного заряжания требуемого типа. Штатный боекомплект – 40 снарядов, которые находятся на борту в момент десантирования и готовы к использованию, как только экипаж займет свои места. «Российские БЛА получат ударную ракету. Это давно надо было сделать» Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заявила о создании новой многоцелевой самонаводящейся... 13 августа 19:02

«Ход военной спецоперации на Украине показывает, что десантным войскам необходимы тяжелые вооружения, крупный калибр, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – Наши войска всегда были ориентированы на мобильность и возможность доставлять боевую технику на поле боя парашютным способом, что несколько снижало боевой потенциал из-за ограничений по весу десантируемой техники. Сейчас ВДВ могут использовать танки и тяжелые артиллерийские системы, которые перебрасываются либо наземным путем, либо военно-транспортной авиацией, что не теряет оперативности. При этом сохраняется необходимость использования парашютного десантирования вооружений крупного калибра, способного «взламывать» оборону противника, но достаточного по весу, чтобы использовать многокупольные или парашютно-реактивные системы».

Генерал добавил, что «любой из командующих ВДВ мечтал иметь в арсенале мобильное тяжелое оружие, способное поддержать огнем десант на месте высадки, отразить атаку неприятеля и самим развить наступление».

Долгое время основным средством огневой поддержки у десантников была БМД-1, а парашютно-десантные части были в основном вооружены стрелковым оружием и гранатометами.

«Прорывным можно назвать начало серийного производства в 1981 году 120-мм дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». С ее появлением на вооружении ВДВ значительно расширили свои боевые возможности – новое орудие могло вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории. Появление новой системы «Спрут-СД» – тоже историческое событие. Десанту очень нужны такие машины», – заключил Шпак.