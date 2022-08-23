«Повсюду разбросан битый кирпич»: три человека погибли при обстрелах Донецка

Днем во вторник украинские войска вновь обстреляли Донецк. В Штабе территориальной обороны сообщили, что три мирных жителя погибли, есть раненые. Ударами артиллерии также была повреждена администрация главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, начался пожар. Самого главы ДНР в тот момент в здании не было.

Дневной обстрел Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в Ворошиловском районе Донецка снаряд попал в многоквартирный дом, были повреждены окна, двери, кровля, балконы и потолки. Согласно его данным, в результате обстрела центральных улиц города погибли 2 мирных жителя.

«При обстреле разбиты жилые дома и автомобили по улице 50 лет СССР, на площади Нурмагомедова, улице Челюскинцев, проспекту Дзержинского, улице Артема. По улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По проспекту Дзержинского погиб мужчина 2004 года рождения», — написал градоначальник.

Он добавил, что обстрелом артиллерии НАТО также была повреждена гостиница Central на улице Артема, остекление школы на бульваре Пушкина и здание администрации Главы ДНР, где возник пожар. Мэр Донецка также опубликовал фотографии здания после обстрела.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности», — предупредил Кулемзин.

Как сообщил ТАСС, во время обстрела центра города в одном из кафе были посетители, они спрятались от снарядов в подвальном этаже. Один из «прилетов» был в неподалеку от Донецкого национального технического университета.

Кроме того, агентство сообщило со ссылкой на слова мэра города, что при обстрелах были ранены шесть человек. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что при обстреле Донецка использовались снаряды натовского калибра. По мнению Пушилина, к произошедшему причастны западные страны.

«Используются снаряды 155 калибра, натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание», — сказал глава ДНР.

По его словам, украинские власти используют террористические методы — взрывают гражданских людей, обстреливают центр города. Он также подтвердил данные о двух погибших в результате обстрела мирных жителей.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что обстрел центра Донецка подтверждает необходимость проведения международного трибунала над военными преступниками, сообщает ТАСС.

Трое погибших

Как сообщает Донецкое агентство новостей, снаряды попали в фасад здания администрации Пушилина.

«Также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — говорится в статье.

Согласно информации издания, по этому району «прилетело» от 4 до 6 снарядов.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уточнили, что новый удар по центру столицы был нанесен со стороны села Орловка, расположенного на территории к северо-западу от Авдеевки, подконтрольной Киеву. Там также уточнили, что одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS. Всего во время обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в центре Донецка.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов написал в своем Telegram-канале, что удар по администрации главы республики наносился именно из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале подтвердил гибель троих мирных жителей: еще один мужчина 1997 года рождения скончался на площади Нурмагомедова.

Мэр Донецка также рассказал, что в городе на улице Бирюзова, дом 42, были обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». В Штабе теробороны эту информацию подтвердили, уточнив, что запрещенные мины были разбросаны в Кировском районе города.

«В результате обстрела ВФУ без энергоснабжения остались свыше 1 200 бытовых абонентов Киевского района Донецка», — добавили в ведомстве.

А в Telegram-канале министерства юстиции ДНР рассказали, что около 12 часов дня при обстрелах был ранен сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Донецкий следственный изолятор Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики».

«Во время передвижения по центру Донецка по служебной необходимости, в районе Центральной городской клинической больницы №1 контузию и осколочное ранение в грудь получил младший инспектор отдела режима и охраны ГБУ «Донецкий следственный изолятор ГСИН МЮ ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.