«Противник понес значительные потери и был отброшен»: как идет наступление Украины на Херсон

Третий день бойцы ВСУ продолжают попытки наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. В Минобороны отчитались о работе российских войск. В частности, утверждается, что армия ВСУ потеряла более 1700 человек. Подробности атак Киева в направлении Херсона — в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны России рассказали о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за двое суток в ходе «безуспешных атак» на Николаево-Криворожском и других направлениях. Более 1700 военных Украины погибли.

«Украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – говорится в тексте брифинга.

В российском ведомстве уточнили, что украинская армия атаковала населенные пункты Архангельское, Ольгино, Терновые Поды и Сухой Ставок. «Противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», – констатировали в министерстве 31 августа.

Кроме того, ВС России уничтожили часть танков из тех 12, которые Польша поставила Украине «для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец», сообщает Минобороны.

«Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», – утверждается в брифинге министерства.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» привел подробности происходящего на поле боя:

«Продолжаются интенсивные бои на юге: враг пытается наступать в сторону Херсона. Сегодня до трех батальонов ВСУ с бронетехникой предпринимают попытку прорыва».

Отмечается, что «несколько десятков танков и БМП» пошли в наступление через поля, но ВС России ответили артиллерийский огнем, который корректировался при помощи БПЛА.

«Наши с места сообщают о серьезном натиске врага на ряде участков. Сейчас продолжается перемалывание техники и живой силы ВСУ», – говорится в посте.

Наступление началось 29 августа. При этом Киев сначала не подтверждал планы по своим боевым действиям. А в России тем временем заявляли, что сообщения о наступлении – очередная провокация и фейк.

Тем не менее 29 августа стало известно, что ВСУ создают условия «для серьезного контрнаступления». Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников, у которых есть доступ к разведданным.

Пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк в разговоре с агентством Reuters рассказала, что наступление будет «на различных направлениях, в том числе в Херсонской области».

Позднее и в Минобороны подтвердили, что в течение 29 августа украинские войска «по прямому указу [президента Украины] В.Зеленского» «предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях». Но они понесли «большие потери»: «Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». «Попытка наступления с треском провалилась». Какие потери понес Киев под Херсоном и Николаевом Украинские военные в ходе попытки контрнаступления на южном направлении — в Херсонской и... 29 августа 22:41

В частности, в Минобороны отчитались об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девяти других боевых бронированных машин, двух штурмовиков Су-25. Кроме того, в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли более 560 военнослужащих.

30 августа российские военные выпустили еще один отчет о ходе боев на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Так, за сутки (с 29 на 30 августа) украинские войска лишились «48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих».

Кроме того, пять бойцов ВСУ сложили оружие и сдались в плен.