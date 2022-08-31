Флот на базах, авиация и запас боеприпасов. Бундесвер предостерег НАТО от недооценки военной мощи России

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России. По его словам, российская авиация представляет серьезную опасность для НАТО, а в спецоперации на Украине задействована лишь малая часть военно-морского флота. Стоит ли беспокоиться западным военным — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Рейтер. Ранее лидеры европейских стран заявляли о крупных переменах в своих вооруженных силах для сдерживания России.

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», — заявил Цорн.

Он отметил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО. Кроме того, он упомянул «огромные запасы» вооружений, говоря об оснащенности российской армии. «Дискуссии об «ампутации ног» ядерной триады в США сошли на «нет» Российские и западные аналитики с начала специальной военной операции России на Украине обсуждают... 03 июля 18:30

Ранее в ФРГ неоднократно заявляли о исчерпании собственных ресурсов для помощи Украине, поскольку на балансе бундесвера остались лишь вооружения для нужд германской армии. По словам представителя бундесвера, ввиду «угрозы, исходящей от России» Германия «не может идти на такие риски».

«Мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО», — объяснил он.

Российские пугающие разработки

Военные и политики США и Европы неоднократно высказывали опасения в отношении ряда новых российских разработок — гиперзвуковых ракет «Циркон», межконтинентальных ракет «Сармат» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

20 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон» и продолжении производства гиперзвуковых комплексов «Кинжал». 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщил, что Россия за год произведет несколько десятков сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». «Белгород» спровоцирует новую «холодную войну» между Россией и США» Американский телеканал CNN назвал российскую атомную подводную лодку «Белгород» «большой и серьезной угрозой... 25 июля 19:14

16 августа стало известно, что Минобороны России закупило новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» призван заменить советские ракеты «Воевода», которые в странах НАТО называют «Сатана».

24 июля американский телеканал CNN высказал опасения по поводу новой российской подлодки «Белгород», оснащенной ядерными торпедами «Посейдон», которые обозреватели называют «уникальными в мировой истории».

«Эти торпеды запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну. Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия. «Посейдоны» предназначены для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами», — отмечается в публикации.

Лучшая защита — это нападение

31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал превращение бундесвера в крупнейшую традиционную армию в Европе. 22 июня он сообщил, что ФРГ расширит военную деятельность на пространстве Балтийского моря, с правительством Литвы было достигнуто соответствующее соглашение.

«Таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и ее союзников», — пояснил он.

Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).

7 июня стало, что США сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels. В состав группировки вошли находящиеся на Аляске 1-я и 4-я бригады 25-й пехотной дивизии (штаб на Гавайях). Они стали соответственно 1-й и 2-й бригадами 11-й арктической воздушно-десантной дивизии. В состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части обеспечения. Численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.

Фактически речь идет повторном создании 11-й воздушно-десантной дивизии, которая участвовала в военных действиях на тихоокеанских рубежах во время Второй мировой войны. После 1965 года расформирована. Теперь американская армия будет иметь (помимо 82-й) две воздушно-десантные дивизии.

13 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период военной экономики из-за ситуации на Украине. Тогда он обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном планировании на 2019-2025 годы. Этот документ призван установить многолетнее планирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.

«Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном планировании в свете геополитических событий», — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.

19 июня глава Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную «победить Россию». Он отметил необходимость создания армии, способной «снова воевать в Европе».

«Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса к подчиненным.

Издание Mirror, в свою очередь, напоминает, что в подчинение Сандерсу достанется самая малочисленная за 300 лет британская армия, поскольку ранее правительство приняло решение постепенно снизить численность регулярных войск до 73 тысяч.

29 июня президент США Джо Байден объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе.

«Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство <…> Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести», — сказал он.

Также в настоящий момент ведется ратификация соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. 5 июля страны на фоне российской специальной военной операции подписали протоколы о вступлении в альянс.