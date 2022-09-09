Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом

На Харьковском направлении идут тяжелые бои. Местные власти сообщают, что сложная обстановка сохраняется под Балаклеей, Купянском и под Шевченково. Российская армия стягивает к линии фронта военную технику, в том числе реактивные системы «Ураган». Подробности ситуации под Харьковом — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ сообщает

ВС России перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление. Это следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.

На кадрах передвижения военной колонны можно заметить БТР-82А и буксируемые гаубицы Д-20. Перебрасываются и реактивные системы «Ураган».

В Telegram-канале 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» опубликован пост о том, что ВСУ «потери несут тяжелые». «Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов», — говорится в записи.

Большие потери

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что Киев хочет лишь показать западным партнерам «картинку» населенных пунктов, которые удалось «завоевать», используя их оружие.

«Главное – везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери», – прокомментировал Ганчев видео, которое накануне опубликовал президент Украины Владимир Зеленский с подписью: «Все на своих местах». На кадрах украинские военные демонстрируют украинский флаг, поднятый якобы над Балаклеей – городом в Харьковской области.

Постпред России при ООН Василий Небензя при этом заявил, что «ни о каком прорыве и близко нет речи». По его словам, «взято несколько периферийных деревень».

Небензя обвинил киевские власти в том, что, отправляя солдат в контрнаступление, они обрекли несколько тысяч военных на гибель.

«Против этого безумия <…> выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат», – подчеркнул российский постпред при ООН.

Сложная обстановка

По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, в Балаклее «сложная гуманитарная обстановка» – «идут ожесточенные бои».

«Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», – сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что под Шевченково украинские войска «точно так же пытаются прорвать оборону». «Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», – сказал Ганчев.

Эвакуация

Из-за очередных массированных обстрелов со стороны ВСУ, жителей подконтрольной ВС РФ части Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Купянского района Максим Губин.

Он сообщил, что в Купянском районе сохраняется сложная ситуация. Но военные России, ДНР и ЛНР удерживают позиции, заверил Губин.

«Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. <…> Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России», – приводит его слова ТАСС.

Ганчев уточнил в эфире «Соловьев – Live», что эвакуация также проходит и из города Изюм. По его словам, украинские войска уже ведут артобстрел и населенного пункта Великий Бурлук, что находится почти в 50 км от Купянска.