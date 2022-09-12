Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России

Поврежденный от осколков автомобиль в приграничном белгородском селе Логачевка, Белгородская область, 12 сентября 2022 года

Звук мощного взрыва слышали жители нескольких городов в Ростовской области. В самом Ростове-на-Дону после взрыва заработали автомобильные сигнализации. В районе Азова видны очаги черного дыма. Одновременно с этим в Таганроге был слышен взрыв и также заметили черный дым. Кроме того, в результате обстрела ВСУ погранпункта Логачевка в Белгородской области один человек погиб, четверо получили ранения.

Взрыв над Ростовской областью

Жители нескольких городов в Ростовской области, в том числе и в самом Ростове-на-Дону, сообщают о громком звуке, похожем на взрыв. Местное издание 161.RU сообщает, что взрыв слышен был в городах, находящихся в 200 км друг от друга – в Новошахтинске на севере и Ейске на юге.

По данным журналистов, источник звука находился под селом Чалтырь, к северо-западу от Ростова.

«Мы слышали очень громкий хлопок. Прилетело что-то или нет — сказать не могу. Военный аэродром находится в черте Ростова, поэтому я информацией не располагаю. <...> Хлопок был слышен отчетливо, очень громкий», — заявил 161.RU глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

На видео с места событий виден столб густого черного дыма. Пресс-служба Южного военного округа пока никак не прокомментировала произошедшее.

Взрыв под Таганрогом

Во второй половине дня стало известно о взрыве возле Таганрога. В мэрии Таганрога заявили, что звук взрыва, напугавший горожан, был связан с переходом самолета в сверхзвуковой режим.

«Службы правопорядка в Таганроге работают в оперативном режиме и несут круглосуточную службу. Ситуация в городе находится под контролем», – добавили таганрогские чиновники.

В соцсетях появились несколько видео с места событий — в районе Мариупольских дач.

Обстрел Логачевки

В Белгородской области под обстрелом ВСУ оказался пограничный пункт и село Логачевка. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате украинского артобстрела.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в Логачевке частично разрушены несколько хозпостроек и частных домов, повреждены автомобили и линия электропередач.

«Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки», — добавил Гладков.

Кроме того, перед этим чиновник сообщил, что в Белгородской области сработала система ПВО.