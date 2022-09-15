На Украине обсуждают возможность форсирования Днепра мини-подлодками. Насколько это эффективно

В украинских Telegram-каналах появилась информация о предполагаемом форсировании Вооруженными силами Украины (ВСУ) Днепра с применением не только скоростных катеров, но и неких мини-подлодок, которые Киеву якобы готова передать Великобритания. Более того, некоторые блогеры утверждают, что подобные аппараты уже поставлены Украине. «Газета.Ru» выяснила у российских военных экспертов, насколько могут быть эффективны такие мини-субмарины и можно ли их вообще использовать в реках.

Украинские Telegram-каналы распространяют информацию, что Великобритания якобы намерена передать Киеву мини-подлодки, способные скрытно переправить десант ВСУ через Днепр. В месте предполагаемого форсирования — в районе Энергодара — ширина реки составляет около 3 км. «Важно не проморгать наступление противника». В Запорожье фиксируют концентрацию сил ВСУ Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо отодвинуть линию... 13 сентября 11:37

Информация о передаче украинским военным неких мини-подводных аппаратов появляется не впервые. Так, в конце августа ряд информагентств со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сообщили о готовности британского военного ведомства поставить Украине шесть подводных беспилотников. Тогда речь шла об аппаратах, предназначенных для поиска мин и их разминирования в береговой зоне. Однако такие аппараты нельзя использовать для транспортировки личного состава, а управляются они с берега.

Нынешние ожидания мини-подлодок вызывает скепсис у российских военно-морских экспертов, особенно с учетом того, что на официальном уровне такие планы не подтверждаются. При этом следует отметить, что технические возможности для таких поставок имеются — подобные мини-субмарины можно без больших проблем доставить в зону боевых действий наземным транспортом.

«Даже если некие подводные аппараты и были поставлены Украине, — идея более чем бредовая. Ни в каких десантах они не могут быть задействованы, ведь мини-подлодка, помимо экипажа, способна взять на борт 2-3 человека, а это не рота и даже не отделение.

На Балтике нам приходилось сталкиваться с небольшими немецкими подлодками проекта 202, с экипажем 20-25 человек. Были британские лодки класса Oberon. Да, их тяжело было обнаружить из-за маломерности, но это морские лодки, они не предназначены для погружения в реки — не те глубины», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» адмирал, военный аналитик Владимир Комоедов.

Лодки класса Oberon окончательно сняты с вооружения британских ВМС еще в середине 1990-х годов. Но даже если какие экземпляры этих субмарин дошли до сегодняшнего дня, назвать их мини-подлодками вряд ли возможно – у них водоизмещение 2300 тонн. Чтобы считаться сверхмалой подводной лодкой, этот показатель должен быть не выше 150 тонн.

При этом надо отметить, что в прошлом у Лондона действительно было достаточно много подобных миниатюрных подводных лодок — их проектированием и производством Великобритания занялась еще в 1942 году.

Последние из них — проекта Stickleback class — уже давно списаны. Да и их количество было весьма небольшим — всего четыре единицы (X51 «Колюшка», X52 «Креветка», X52 «Пескарь» и X53 «Килька»). Их срок службы закончился еще в 1966 году. Их консервация почти на 60 лет, чтобы теперь передать их Киеву, представляется маловероятной. В дальнейшем Великобритания не выпускала мини-подлодки проекта X, сделав ставку на атомные подлодки.

В других странах мира, в том числе в европейских, которые теоретически могли бы передать Киеву подобные аппараты, ситуация аналогичная.

Причиной отказа от подобных подводных аппаратов стала их низкая эффективность, из-за чего в ходе боевых действий рос показатель потерь. «Винтовка-микроволновка»: российским военным на Украине раздали СВЧ Действующие на Украине российские спецназовцы получили партию новейших армейских снайперских винтовок... 14 сентября 19:52

«Могу предположить, что в ситуации с Украиной речь может идти лишь о поставках неких батискафов, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. — Хотя очень трудно представить, как «воткнуть» глубоководные аппараты в воды Днепра. У нас были в составе ВМФ мини-подлодки, из последних наиболее известных это лодки проекта «Пиранья» — две штуки. Там был экипаж из трех офицеров и возможность размещения шести водолазов — боевых пловцов. От использования «Пираньи» отказались еще в 1996 году.

Касательно украинских мифов в отношении форсирования Днепра мини-подлодками, то это могут быть те самые британские беспилотные подводные дроны, которые предназначены для разминирования фарватеров близ Одессы для безопасного вывоза зерна через Черное море.