Согласны не все: республиканцы США спорят о военной помощи Украине

Нарастающий раскол мнений среди конгрессменов-республиканцев в США в отношении Украины может существенно усложнить получение Киевом будущих пакетов военной помощи. Особенно значимым этот фактор станет после ноябрьских промежуточных выборов, на которых Республиканская партия планирует взять контроль над обеими палатами законодательного органа. «Газета.Ru» — о дискуссиях о помощи Украине в США.

Лидеры Республиканской партии, которые надеются получить контроль над конгрессом США после ноябрьских выборов, скорее всего, столкнутся с растущими противоречиями между членами их фракции, призывающими к более активной помощи Украине, и теми, кто скептически относится к продолжению выделения Киеву миллиардов долларов, поскольку война с Россией затягивается, и конца ей пока не видно, пишет Defense News.

Раскол между республиканцами из партийного истеблишмента и популистами в стиле Дональда Трампа ставит подобный вопрос ребром — сможет ли президент Джо Байден полагаться на законодателей в вопросах финансирования поставок американского вооружения и военной техники (ВВТ) на Украину, если демократы потеряют контроль над конгрессом США.

По мнению авторов издания, республиканские лидеры №2 и 3 в палате представителей — Стив Скэлис и Элиз Стефаник — не возьмут на себя обязательство безоговорочно поддерживать поставки оружия на Украину, если республиканцы возьмут под свой контроль палату представителей в январе 2023 года.

Оба конгрессмена в недавнем прошлом голосовали за помощь Украине.

«Есть много депутатов, которые хотят, чтобы в Министерстве обороны США было больше подотчетности и больше внимания уделялось существующим угрозам. <…> Китай очень агрессивно наращивает свою военно-морскую мощь, а наш военно-морской флот в настоящее время находится в упадке», — заявил Скэлис.

Дополнительный пакет помощи Украине в размере $40 млрд расколол республиканцев, когда он был принят конгрессом США в мае этого года. Если республиканцы получат дополнительные места в конгрессе на промежуточных выборах, неясно, каково будет мнение новых депутатов по этому вопросу. В палате представителей 57 республиканцев проголосовали против военной помощи Украине, а 149 проголосовали за. Соответственно, в сенате 11 проголосовали против, а 39 проголосовали за.

Учитывая внутренние разногласия в Республиканской партии, остается открытым вопрос, как будущая поддержка Украины повлияет на повестку дня партии после выборов. Партийные лидеры пока не спешат отвечать на этот вопрос однозначно. Они поддерживают как меры помощи Киеву, так и меры надзора за расходованием финансовых средств.

«Мы хотим убедиться, что деньги не будут потрачены впустую. В то же время мы помним, что у нас есть госдолг в размере $30 трлн. Но я очень поддерживаю финансирование поставок оружия Украине», — сказал сенатор от штата Флорида Рик Скотт. Если закон будет принят, то это увеличит общую помощь конгресса США Украине до более чем $67 млрд.

Последний пакет поставок вооружения и военной техники Киеву предусматривал, что генеральные инспекторы из Пентагона и Госдепартамента США проконтролируют вопросы оказания помощи Киеву. Тем не менее назначение специального генерального инспектора только для Украины, о котором просили республиканцы Элиз Стефаник и ряд других членов партии, не предполагалось.

Конгрессмен украинского происхождения Виктория Спартц утверждает, что республиканское большинство на самом деле даст Украине гораздо больше оружия, завоевав доверие скептиков улучшенным контролем как за расходованием средств, так и за поставками вооружения.

Ключевые демократы в палате представителей также утверждают, что они уверены в поддержке Украины конгрессом США независимо от исхода промежуточных выборов. Не так давно председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джек Рид выразил обеспокоенность тем, что общественная поддержка может ослабнуть. Но на фоне новостей об ошеломляющем успехе контрнаступления Украины он заявил, что будущая помощь Киеву теперь у него не вызывает сомнений.

«Благодаря последнему успеху ВСУ мы делаем вывод, что не только поступаем правильно, а вдобавок ко всему украинцы эффективно и успешно используют нашу помощь», — сказал Рид.

«Перед промежуточными выборами мы хотим, чтобы украинский вопрос объединил палату представителей. И пакет в $11,7 млрд был бы принят конгрессом как можно скорее, потому что это то, что отчаянно нужно в Украине, чтобы покрыть наши бюджетные потребности и военные расходы до наступления зимнего сезона», — сказала экс-депутат украинского парламента Ханна Гопко.

Однако далеко не все в Республиканской партии горой стоят за военную помощь Украине. Республиканцы, проголосовавшие против последней дополнительной помощи Украине, назвали несколько причин своего несогласия, начиная с аргументов о том, что эти деньги лучше бы потратить дома, и заканчивая призывами к большему вниманию США к Индо-Тихоокеанскому региону и требованиями усиления надзора за выделяемой Украине помощью.

Член палаты представителей Роджер Уильямс проголосовал против последнего пакета помощи. Он в принципе не исключает дальнейшей помощи Украине, но сказал, что вооружение и военная техника, которую Вашингтон посылает Киеву, истощает вооруженные силы США и будет более востребована на южной границе США для защиты суверенитета Америки.

Сенатор Джош Хоули, который также проголосовал против последнего пакета помощи для Киева, утверждал при этом, что вместо этого Соединенные Штаты должны увеличить свое военное присутствие в Тихом океане и добавил, что продолжающийся поток помощи Киеву является частью проекта «национального строительства» администрации Байдена в Украине.

Хоули отметил, что республиканское большинство в сенате, вероятно, не сможет помешать оказать дополнительную помощь Украине, основываясь на голосовании его коллег по этому вопросу. Но он сказал, что республиканское большинство в палате представителей может оказаться препятствием на этом пути.

А сенатор Билл Хагерти заявил, что он «обеспокоен отсутствием подотчетности» в дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд. «Это размер всего бюджета моего штата на год», — добавил Хагерти.

В свою очередь, сенатор Рэнд Пол заявил, что выступает против предыдущих и дополнительных пакетов помощи Украине, сославшись на наводнения и торнадо, с которыми столкнулся его родной штат в этом году.

«Я не встречал в Кентукки никого, кто говорил бы мне: «Пожалуйста, перешлите мои деньги за границу». У нас все еще проблемы с оказанием экстренной помощи при стихийных бедствиях», — сказал Пол.

Однако так в палате представителей настроены далеко не все. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что новый запрос Белого дома по Украине слишком мал.

Приветствуя недавние победы Украины на поле боя, МакКоннелл сказал, что США должны отправить Киеву более совершенное оружие, в том числе MGM-140 — ракету класса «земля-земля» производства корпорации Lockheed Martin с дальностью полета, позволяющей наносить удары по объектам на территории России.

«Украинцам нужно больше оружия. И они должны получать его быстрее. Им также нужны новые возможности, такие как ракеты ATACMS большой дальности, более крупные БЛА и танки», — сказал МакКоннелл.

Что касается дальнейших поставок вооружения, то лидеры США ясно и практически единогласно дали понять, что высокоточное оружие и ракетные системы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками Украине, включая высокомобильную армейскую ракетную систему (HIMARS) и высокоскоростную противорадиолокационную ракету (HARM), стали ключевыми для резкого изменения хода боевых действий.