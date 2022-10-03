«Я не шучу»: Рамзан Кадыров решил послать своих сыновей-подростков на Украину

Три мальчика
Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что возраст младше 18 лет не должен мешать обучать мужчин военному делу. Глава Чечни уточнил, что у него есть три сына – Ахмат, Эли и Адам — 16, 15 и 14 лет соответственно.
При этом он уточнил, что военная подготовка мальчиков началась «давно, чуть ли не с малых лет». По словам Кадырова, недостаточно «просто уметь стрелять», поэтому детей обучают «обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам».
«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.
Он отметил, что всегда считал главной целью любого отца — привить сыновьям «богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества».
«Хочешь мира — готовься к войне!» — подчеркнул глава Чечни.
Он также обратился к «пустословам», которые упрекали его в том, что в боевых действиях не принимают участия его родственники.
«В ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ — это СИЛА! Покажите на месте свой дух, свою идейность, и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины», — призвал Кадыров.
Кроме того, он обратился к «критикующим» «диванным чеченоговорящим воинам», «сидящим перед компьютерами в Европе».
«Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» — заключил глава Чечни.
К своему сообщению он прикрепил видеозапись военных учений своих сыновей. На кадрах мальчики учатся стрелять из автоматов, пулеметов, ручных гранатометов и из боевой машины пехоты.
«Категорически не подлежат призыву»
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил изданию «Подъем», что дети категорически не подлежат призыву.
«Кадыров, конечно, боевой генерал, руководитель. Чеченцы хорошо у нас воюют, хорошо относятся к подготовке резервистов. Но дети категорически не подлежат призыву по закону, закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учетную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы – боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю», — пояснил депутат.
По словам парламентария, лучше подготовить резервистов и устранить ошибки военкоматов, чем отправлять в зону спецоперации детей.
«Молодым людям, как генерал говорю, меньше трусить и убегать куда-то там, в Казахстан и другие страны. Кому положено призваться, нужно призваться и выполнить свой долг перед Родиной. России угрожает серьезный опасный враг, и мы должны защитить нашу Родину», — уверен Заварзин.
254%
С самого начала спецоперации Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских спецподразделений в зону боевых действий на Украину.
В частности, 7 сентября он сообщил об отправке из Грозного в зону военной спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений — полка «Север» и батальона «Юг».
15 сентября, еще до начала частичной мобилизации, в своем Telegram-канале глава Чечни призвал начать «самомобилизацию» и предложил каждому главе российских регионов подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев.
«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — подчеркнул он.
17 сентября Кадыров рассказал, что военнослужащие чеченских батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам на Украине. В тот же день он сообщил об образовании на территории Чечни нового спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».
23 сентября Кадыров объявил в своем Telegram-канале, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%», таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны.
«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — заявил чеченский лидер.
Он уточнил, что в Чечне также остался резерв «из тысяч добровольцев», «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества».