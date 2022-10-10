«Воздушная тревога не утихает по всей Украине». Что известно о взрывах в Киеве и других городах

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о пяти погибших и 12 раненых в результате взрывов, которые произошли сегодня утром в Киеве, в том числе в самом центре города — рядом со зданием СБУ. СМИ также информируют о взрывах во Львове, Тернополе, Харькове, Житомире, Сумах, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковске и других городах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Примерно с 8 часов утра понедельника Киев и другие крупные города Украины находятся под ракетным обстрелом, передают очевидцы, местные СМИ и мэр украинской столицы Виталий Кличко.

К жителям страны обратился президент Владимир Зеленский:

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он в своем Telegram-канале. «Би-би-си» показал взрывы в Киеве в прямом эфире Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» показала кадры со взрывами в Киеве... 10 октября 11:59

Первые сообщения о серии взрывов 10 октября начали поступать из Киева. Как передает ТАСС, три взрыва произошло в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. Звуки взрывов были слышны с 08:20, над городом поднимался дым.

Отметим, что на улице Владимирской расположено здание Службы безопасности Украины.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет упала неподалеку от здания СБУ, в районе памятника Грушевскому. Кроме того, он призвал жителей столицы оставаться в укрытиях, а губернатор Киевской области Алексей Кулеба заявил, что работает ПВО, передает Telegram-канал «Политика страны».

О том, что в результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, сообщила также пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

«Есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах», — приводит ее слова телеканал «Общественное».

Из-за взрывов в Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, подземные станции будут работать как укрытия.

Как позднее уточнил Геращенко, при взрывах в столице Украины погибли пять человек, еще 12 ранены.

Что известно о взрывах в других городах

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах и проблемах с электроснабжением в Харькове. Как утверждают местные власти, весь город остался без света.

Во Львовской области, по данным региональных властей, были поражены объекты энергетической инфраструктуры.

Как пишет «Страна.ua», некоторые районы Львова и Тернополя также остались без электричества.

Удар был нанесен и по энергетической инфраструктуре Житомирской области, утверждает глава региональной администрации. По его словам, часть потребителей уже перевели на резервные источники питания.

Кроме того, в СМИ публикуются сведения о взрывах в Ивано-Франковске и городе Конотоп Сумской области, звуки взрывов слышны и в самих Сумах, а также в Днепре и городе Хмельницкий. В Одессе и области работает ПВО, передают местные власти.

В свою очередь, Reuters сообщил о взрывах в Белгороде. Однако, региональные власти это объясняют работой по ликвидации боеприпасов:

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе были слышны «хлопки». Взрывотехниками минобороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — сообщили в оперштабе области.