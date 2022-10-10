«Запасы сокращаются». Почему на Западе заговорили о нехватке вооружений для Украины

Западные СМИ делают неутешительные для Украины прогнозы. Помимо прогнозируемой холодной зимы и отсутствия комплектов зимнего обмундирования у ВСУ, ожидаются также и перебои в поставках боеприпасов. В первую очередь, по данным журналистов, это коснется снарядов 155 мм и ракет для РСЗО HIMARS. Безусловно, подпитка Украины будет продолжаться, считают эксперты, но, возможно, уже не в таких объемах. «Газета.Ru» — о том, как перебои с поставками снарядов скажутся на боеготовности ВСУ.

The National Interest со ссылкой на офицера военной разведки США Джозефа Донато написало о тяжелом положении американского оборонного сектора, что в будущем может привести к перебоям поставок вооружений на Украину предстоящей зимой.

«Американская оборонная промышленность уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются», — цитирует издание Донато.

С аналогичными опасениями, только уже относительно Берлина, вышел материал у Business Insider — там утверждается, что у «Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны; это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге».

Подобные публикации эксперты расценивают как сигнал Киеву со стороны Запада, однако вряд ли можно ожидать, что поток вооружений действительно прекратится. В целом, такие сообщения фиксируют наличие некоторых проблем, в первую очередь, у Европы, милитаризация которой не достигла масштабов подготовки к войне.

Париж, Берлин и Лондон минувшие десятилетия не готовились к боевым действиям, хотя модернизировали и совершенствовали свою технику.

«Поставки вооружений на Украину со стороны США ни в коей степени не сократятся. У Пентагона бездонный бюджет, который лишь отчасти контролируется правительством. США могут позволить себе увеличение выпуска боеприпасов и боевой техники для поставок на Украину. Основная цель таких действий — если не нанести поражение России чужими руками, то заставить Москву принять невыгодные ей условия.

Сама по себе Россия США не интересна, Вашингтону важно показать Китаю, что союзнические отношения с Москвой не принесут Пекину какой-то выгоды. На этом строится вся американская политика»,

— сказал в беседе с «Газетой.Ru» доктор экономических наук Никита Кричевский.

Он также отметил, что США в последние годы вряд ли могут похвастаться какими-либо прорывами в развитии своих вооружений. Исключением можно считать лишь истребители 5-го поколения F-22 и F-35, отзывы о которых тоже весьма неоднозначные (правда, то же самое можно отнести и к российским Су-57).

Основной боевой танк армии США — M1 Abrams – прошел ряд модификаций после выпуска в 1980 году. Баллистические ракеты Minuteman, известные еще с 1970 года, зенитные комплексы MIM 104 Patriot, производство которых началось в 1976 году. Самая массовая автоматическая винтовка M-16 подлежит замене на XM5 лишь с текущего года.

«Армии США не хватает какой-то большой войны для эволюции своего оружия, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Образно говоря, живут на старых запасах, которых вполне хватает, чтобы напичкать своими вооружениями третьи страны. Причем делают это довольно успешно, занимая первую строку в мировом экспорте вооружений. Но запасы не вечны. Я не слишком переживаю за оборонную мощь Штатов, но пока они устраивали всякие военные игрища в том же Ираке и Афганистане, а теперь и на Украине, запасы изрядно иссякли. У Вашингтона сейчас основная головная боль — вероятное противостояние с Китаем, в котором потребуются огромные ресурсы. И отдавать Киеву последнее они точно не станут».

Расход боеприпасов по артиллерии составляет во время активных боевых действий 3-4 боекомплекта на одно орудие или артиллерийскую установку — это порядка 1500 снарядов. За один день потребность ВСУ в них составляет около 400 тыс. снарядов.

Как отмечает CNBC в аналитической публикации, оружейная промышленность США в условиях мирного времени выпускает около 30 тыс. снарядов калибра 155 мм в год.

Как отмечает издание Defense One, в США планируют увеличить производство HIMARS, GMLRS и снарядов калибра 155 мм. Предполагается, что произойдет это в течении нескольких лет — процесс не одного дня. Но если США действительно выбрали все запасы, то Киев может столкнуться с недостатком вооружения уже в ближайшую зиму.