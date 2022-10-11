«Все назначенные объекты поражены». К чему привели ракетные удары по территории Украины

Российские военные второй день подряд наносят массированные удары по объектам Украины: военного и энергетического предназначения. В нескольких областях страны уже заявили о проблемах с подачей электричества и воды. Как минимум, в девяти регионах были слышны взрывы.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наносить «массированные удары» по объектам Украины.

«Сегодня ВС РФ продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

РИА «Новости» пишет, что взрывы были слышны в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях . В украинской столице из-за повреждения инфраструктурных объектов было введено почасовое отключение электроэнергии.

Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ситуация с подачей электричества в Киеве стабилизировалась. Он заверил, что аварийных отключений во вторник, 11 октября, не будет.

«Украинские железные дороги» сообщали, что по всей стране задерживается почти половина поездов. В СБУ заявили, что украинцам запрещается снимать видео с мест ударов, иначе им будет грозить уголовная ответственность.

Губернаторы нескольких украинских областей заявили о конкретных повреждениях от российского массированного удара.

Глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что из-за атаки двух дронов-камикадзе Shahed-136 повреждено энергетическое оборудование Ладыжинской ТЭС. Кроме того, поврежден объект критической инфраструктуры в Винницком районе.

По словам Борзова, пострадало три человека.

Об ударах сообщал и львовский губернатор Максим Козицкий. По его словам, снаряды российских военных попали в две электроподстанции, которые уже были обстреляны накануне, пишет Telegram-канал «Политика Страны». Произошли три взрыва, объекты, отметил глава региона, полностью уничтожены.

По всему региону и в самом Львове возможны проблемы с электроснабжением. «После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы сети», – заявил Козицкий.

Мэр областной столицы Андрей Садовый рассказал, что «ракетный удар по объекту критической инфраструктуры» города привел к тому, что без электричества осталось 30% Львова. В двух районах из шести – Сиховском и Франковском – начались перебои с водой.

«Страна.ua» пишет, что во Львове есть проблемы с мобильной связью, сеть можно поймать лишь в отдельных районах.

В Одессе без света остался центр города – Приморский район. Об этом рассказал председатель областной администрации Сергей Братчук.

В городе Хмельницкий и Хмельницкой области, чтобы «обеспечить стабильную работу энергосистемы и не допустить аварийные отключения объектов критической инфраструктуры», власти ввели веерные отключения электричества.

ВС РФ нанесли удар и по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. «Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света», — сообщил глава администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Он заверил, что спецслужбы уже восстанавливают оборудование и поддерживают работу системы. По словам чиновника, в регионе вводится режим «тотальной экономии электроэнергии». Это необходимо для стабильной работы больниц, транспорта и другой важной социальной инфраструктуры.

Киев второй день призывает всех украинцев сократить потребление электричества.

«В часы пик — с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы», – обратился к гражданам страны премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, накануне удалось снизить потребление электроэнергии на 10%. 10 октября ВС России нанесли массированный удар по объектам военного предназначения и электроснабжения.

Российский президент Владимир Путин пояснил, что такие действия стали ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября при участии спецслужб Украины, и другие нападения на объекты инфраструктуры.

Сообщалось, что 10 октября взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

По словам экс-замглавы МЧС РФ Михаила Фалеева, энергетическая система Украины после ударов России подлежит восстановлению. «Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины», – отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Во вторник, 11 октября, ВСУ нанесли удар по подстанции в Шебекино Белгородской области.

«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, «для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа».