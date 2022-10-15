«Черт с ним»: Маск передумал отключать бесплатный интернет на Украине

Спустя сутки после своего заявления о прекращении финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине американский миллиардер Илон Маск поменял свое мнение. 15 октября он заявил, что продолжит бесплатно обслуживать работу спутников на украинской территории. По его оценкам, расходы на это до конца года составят более $100 млн.

Владелец компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что продолжит материально обеспечивать функционирование системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«Черт с ним. Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал американский миллиардер на своей странице в Twitter.

По словам Маска, обслуживать Starlink выходит дешевле, чем приобретать новый спутник GPS: «Сумма, которую запрашивает Starlink для обеспечения значительного преимущества на поле боя, меньше стоимости одного нового спутника GPS». Кроме того, подчеркнул бизнесмен, сигнал спутников GPS легко заглушить, поэтому они не работают «на поле боя», в отличие от Starlink.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — заявил он.

Еще накануне Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что не будет больше обеспечивать работу своей спутниковой связи на Украине бесплатно.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами», – написал он, подчеркнув, что «это неразумно».

Миллиардер пояснил, что принял такое решение после слов бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот недавно в нецензурной форме посоветовал Маску «отвалить». «Мы просто следуем рекомендации», – написал американский предприниматель в Twitter.

Незадолго до этого телеканал CNN сообщил, что SpaceX предупредила Пентагон о прекращении финансирования спутниковой сети на Украине и предложила оборонному ведомству оплачивать все расходы.

В общей сложности речь шла о выделении по линии Минобороны США $124 млн до конца 2022 года, утверждает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон осознает, насколько важно обеспечивать украинскую армию спутниковой связью.

«Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», – заверила она, отправив журналистов с подобными вопросами к представителям Пентагона.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в Twitter призвал союзников помочь Украине в оплате необходимых услуг.

«Подключение Украины к Интернету является слишком важным вопросом, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink», – написал политик.

Если это не получится, добавил он, следует найти альтернативу Starlink.

В Киеве после слов Маска об отказе финансировать работу системы спутниковой связи Starlink заявили, что найдут решение этой проблемы.

«Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжал работать. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до окончания переговоров», – написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он также добавил, что Илон Маск помог Украине «пережить» самые критические моменты боевых действий.

Для работы спутниковой связи необходимы терминалы этой сети. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тыс. устройств, пишет РИА «Новости». 150 терминалов 13 октября предоставила союзнику Польша. Их разместили в Харьковской области, сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь», – написал он в соцсетях.

Ранее были сообщения, что украинские военные жаловались на перебои в работе Starlink. Маск эту информацию комментировать не стал.

О том, что доступ к американской системе спутниковой связи Starlink открыт для Украины, Илон Маск заявил 27 февраля.

В начале октября Маск рассказал, что в общей сложности SpaceX потратила $80 млн для обеспечения работы системы на Украине. По его прогнозам, к концу года расходы превысят $100 млн.