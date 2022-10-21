Глава Пентагона позвонил Шойгу впервые за полгода

Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

Первый разговор за полгода

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Обсуждены актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине», — отметили в военном ведомстве.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, уточнил Пентагон.

После разговора с Шойгу глава Пентагона позвонил украинскому министру обороны Алексею Резникову. Он заявил ему, что Вашингтон и страны Запада будут и впредь продолжать помогать Киеву поставками военных материалов и вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Разговор Ллойда Остина и Алексея Резникова состоялся, «чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии», заявил американский чиновник.

«Остин подчеркнул, что международное сообщество продолжает поддерживать укрепление мощи Украины, а также обеспечение ее оборонительных возможностей в будущем. Это было продемонстрировано обязательствами в сфере военной помощи, которые взяли на себя союзники и партнеры на последнем заседании по Украине, состоявшемся [в Брюсселе] 12 октября», — отмечается в сообщении на сайте военного ведомства Соединенных Штатов.

Резников и Остин также условились «оставаться в тесном контакте».

Вопросы не решили

Последний разговор министров обороны Российской Федерации и США проходил 13 мая. Тогда стороны также обсуждали ход специальной военной операции ВС РФ на Украине. Шойгу и Остин разговаривали около часа. Однако переговоры не привели к решению каких-то конкретных вопросов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Звонок Остина также «не привел к прямым изменениям» в ходе российской спецоперации на Украине.

Главы оборонных ведомств России и США пообщались впервые с середины февраля. Пентагон подчеркнул, что Остин призвал Шойгу немедленно прекратить огонь на Украине и подчеркнул важность сохранения линий коммуникаций между военными министерствами двух стран.

В Минобороны РФ подтвердили факт беседы и рассказали, что министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности», включая Украину. Майский разговор также состоялся по инициативе американской стороны.

18 февраля Остин звонил Шойгу и «призвал к деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию», сообщал ТАСС.

Штаты поддержат Украину, но воевать не будут

13 октября шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине.

Министр обороны США тогда также указал, что Североатлантический альянс будет и дальше поддерживать Киев и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений.