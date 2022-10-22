«Повреждения сопоставимы или масштабнее». «Укрэнерго» оценило ущерб для энергосистемы Украины

После очередной серии ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов 22 октября сопоставимы или даже масштабнее обстрелов 10-12 октября. Там сообщили об ограничениях электроснабжения в Киеве и ряде областей Украины. Согласно заявлению компании, восстановительные работы начнутся после ликвидации последствий спасателями. Что с электричеством на Украине — в материале «Газеты.Ru».

В «Укрэнерго» сообщили о критических разрушениях энергетической инфраструктуры страны вследствие ракетных ударов ВС РФ.

«Сегодня, 22 октября, ВС РФ совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что ремонтные бригады «Укрэнерго» приступят к восстановлению после того, как спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Сейчас специалисты компании принимают меры для восстановления энергоснабжения регионов, которые остались без света.

Сейчас вынужденно введены ограничения на энергоснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. В компании ограничения связали с необходимостью уменьшить нагрузку на сети во избежание повторных аварий.

Жителей Украины попросили экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы: с 6 утра до 11 дня и с 17 до 23 часов. В частности, там попросили не использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение и перенести стирку на ночное время.

Утренние удары

Ночью и ранним утром 22 октября украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге почти по всей территории страны и о серии взрывов. По данным видео очевидцев, поражены цели в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях.

Украинские власти сообщали о взрывах на инфраструктуре, однако не уточняли характер повреждений и тип пораженных объектов. Позднее Минобороны РФ сообщило, что в районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск «Днепр» ВСУ.

С 10 октября ВС РФ наносят ряд массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам критической инфраструктуры Украины. Тогда это назвали ответом за взрыв на Крымском мосту, который был классифицирован как теракт со стороны Украины. В результате урона энергосетям на Украине фиксируются веерные отключения электричества.

20 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за 10 дней российские войска нанесли около 300 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. По словам президента Украины, порядка 30% объектов энергоинфраструктуры страны были повреждены в результате ударов.

«Померзнем, водичку поносим»

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы могут на недели и даже месяцы остаться без света, воды и тепла. По его словам, работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры могут занять какое-то время, «за два дня» все не починить. Около 1800 населенных пунктов остаются без электричества и воды.

«Это проблема. Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать», — сказал Арестович.

Советник главы офиса президента указал, что многие украинцы еще помнят опыт 1990-х годов, то есть знают «как выживать вообще при нулевых батареях». Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — сказал Арестович.

Миграционный кризис

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, заявил, что Россия провоцирует ракетными ударами по энергосистеме страны новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Зеленский утверждает, что атаки на украинские энергообъекты направлены на «создание Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы как можно больше украинцев поехало в европейские страны».

«Это требует от всего европейского сообщества новых ответных шагов — быстрых и солидарных. Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев. Террор должен проиграть. Украина и Европа должны победить», — сказал президент Украины.

В июле украинское руководство сообщало, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе Зеленский называл сумму $600–800 млрд.