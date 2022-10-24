Директора украинского завода «Мотор Сич» обвинили в сотрудничестве с Россией и арестовали

Ближайшие 60 дней директор украинского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев проведет под стражей. СБУ обвиняет его в сговоре с Россией. По версии спецслужбы, 83-летний Герой Украины сотрудничал с российскими компаниями и поставлял запчасти, в том числе двигатели, для ударных вертолетов.

Суд на Украине на два месяца арестовал главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, заявили в Службе безопасности Украины. 83-летнего бизнесмена обвиняют в коллаборационизме. В СБУ считают, что он поставлял вертолетные двигатели в Россию.

24 октября СБУ опубликовала прослушку разговоров человека с голосом, похожим на голос директора украинского завода, с несколькими представителями России, пишет РБК. Среди его собеседников якобы был генерал-полковник Анатолий Ситнов, бывший начальник вооружения Минобороны.

В одном из разговоров Богуслаев заявил, что на территорию его завода упала ракета, выпущенная из российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Но он утверждает, что относится к этому «абсолютно без всякой злобы» и «все понимает».

СБУ также заявила со ссылкой на другую запись, что Богуслаев незадолго до конца февраля и после начала спецоперации России на Украине договаривался с Москвой о поставках двигателей для нескольких типов боевых вертолетов. Среди них перечисляются Ми-26, Ми-24, Ми-28 и Ми-35.

Богуслаев якобы предлагал также доставить некоторые запчасти через третьи страны, например, Хорватию. Этот вопрос он обсуждал с человеком, которого СБУ именует представителем Минобороны России, генералом Анатолием Ситновым.

Одну из бесед с собеседниками из России Богуслаев закончил фразой «Обнимаю, дорогой». В СБУ полагают, что эти аудиозаписи могут быть использованы как подтверждение того, что Богуслаев сотрудничал с Москвой.

Задержание, обыски

22 октября в квартире 83-летнего Героя Украины прошли обыски. Двери вскрывали с помощью спецоборудования, так как Богуслаев отказывался впускать правоохранителей.

На следующий день СБУ сообщила о задержании директора «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода.

По версии украинской службы, руководство «Мотор Сич» было в сговоре с российским «Ростехом». В частности, были налажены транснациональные каналы поставок авиадвигателей с Украины в Россию. Эти запчасти, как считают в СБУ, использовали для ударных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Организаторы поставок якобы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. В ведомстве считают, что компании заказывали у украинского «Мотора Сич» запчасти «якобы для нужд зарубежной стороны», а потом переправляли военную продукцию в Россию.

В «Ростехе» опровергают обвинения СБУ. В госкорпорации заявили РБК, что Россия перешла на импортозамещение. «Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», – заявили в «Ростехе».

Представитель российской компании подчеркнул, что «никакого сотрудничества с «Мотор Сич» давно нет». Источник РБК, близкий к «Ростеху», считает, что задержание Богуслаева – это отражение «конфликта между местными элитами».

После того, как украинские правоохранители задержали директора «Мотор Сич», на сайте компании появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому от «запорожских мотостроителей».

Они заявили, что подозрения в отношении Богуслаева «возмутительны». «Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под ежедневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру», – говорится в обращении.