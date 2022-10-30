Украина переводит свою ПВО на стандарты НАТО

Компания Raytheon Technologies поставила ВСУ два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Ранее зенитные ракетные войска ВСУ получили один германский ЗРК IRIS-T. Рассматривается вопрос о поставке систем «Хок». Каким образом это оружие впишется в существующую систему ПВО Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

США пообещали поставить два ЗРК NASAMS вооруженным силам Украины в течение нескольких недель и еще шесть ЗРК — в течение более длительного периода времени.

Представители Пентагона заявили, что первые ЗРК NASAMS можно поставить сравнительно быстро, потому что большая часть комплектующих для этих систем уже была произведена ранее. Недавно глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ускорить поставки ВСУ ЗРК NASAMS на фоне продолжающихся ударов российских крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов по объектам на территории Украины.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в начале этой недели, что ЗРК NASAMS, как ожидается, будет доставлен на Украину «в течение следующих нескольких недель» и что Киев официально объявит, когда эти системы прибудут на территорию Украины и будут введены в эксплуатацию.

Компания Raytheon Technologies в этой связи ожидает в ближайшее время увидеть больше заказов на ЗРК NASAMS, которые последуют «в ближайшее время» в связи с растущим спросом на продукцию фирмы после объявления Россией специальной военной операции на территории Украины.

«Мы также наблюдаем значительный глобальный спрос на перспективные системы ПВО, особенно в Восточной Европе, поскольку конфликт между Россией и Украиной, к сожалению, продолжается», — констатировали в Raytheon Technologies.

Помимо ЗРК NASAMS, недавно Германия передала Украине новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, созданный компанией Diehl Defence (и Берлин обещает поставить еще три IRIS-T).

По своим возможностям германский ЗРК представляет собой нечто среднее между российскими комплексами «Бук-М3» и «Тор». IRIS-T позволяет поражать цели на дальности от 1 км до 40 км и высоте до 20 км.

Этот ЗРК способен поражать вертолеты, самолеты, а также крылатые, противокорабельные, противорадиолокационные и другие типы ракет, иными словами, практически все классы аэродинамических целей. Каких-либо достоверных сведений о боевом применении этого ЗРК пока нет.

Помимо этого, в настоящее время ведется речь о передаче Украине зенитных ракетных комплексов «Improved Hawk» («Усовершенствованный «Хок»). С одной стороны, этот ЗРК далеко не нов. Он стоит на вооружении многих стран Запада и Востока более чем полвека. В течение этого времени ЗРК неоднократно подвергался модернизациям, которые поддерживали комплекс на уровне требований времени.

С другой стороны, все средства воздушного нападения, которые в настоящее время применяются в ходе конфликта на Украине, находятся в пределах боевых возможностей «Хока». Кроме того — и это важное обстоятельство — самого «Хока» и зенитных управляемых ракет к нему за все эти годы было произведено весьма и весьма много. И передать значительное количество этих систем и ракет к ним Украине странам Запада будет относительно несложно.

В этой связи уточним, как поставляется иностранному заказчику зенитное ракетное вооружение, поскольку в разных источниках сообщается о передаче Украине то «установки», то «системы», то «комплекса».

Есть такое понятие — основное тактико-огневое подразделение. В зенитных ракетных войсках Воздушно-космических сил России это зенитный ракетный дивизион (зрдн). В США и западноевропейских странах основное тактико-огневое подразделение — зенитная ракетная батарея (зрбатр). Однако какой-либо принципиальной разницы между этими подразделениями нет.

Но зенитное ракетное вооружение в любом случае должно поставляться комплектно, для оснащения либо одного зрдн, либо зрбатр.

Как правило, в комплект поставки входит пункт боевого управления, многофункциональный радиолокатор, пусковые установки, средства связи и сопряжения, один или два боекомплекта зенитных управляемых ракет (ЗУР). В один боекомплект входят, как правило, все ЗУР в транспортно-пусковых контейнерах на пусковых установках плюс еще такое же количество ракет на транспортно-заряжающих (заряжающих) машинах.

Иногда (в случае ЗРС С-300, С-400, Patriot РАС-3) вооружение поставляется полковыми комплектами. Как правило, это несколько зенитных ракетных дивизионов (батарей) плюс средства управления — командный пункт системы и радиолокационный комплекс. В ряде случаев придаются дополнительные средства разведки — НВО (низковысотный обнаружитель) или ВВО (всевысотный обнаружитель).

Безусловно, передача Украине ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM и в перспективе «Improved Hawk» существенно увеличит боевые возможности зенитных ракетных войск ВСУ, однако — и это надо подчеркнуть особо — системам западного производства придется действовать в режиме децентрализованного управления (ДЦУ), или, иными словами, в автономном режиме.

Все дело в том, что включить ЗРК западного производства в контуры управления автоматизированных систем управления советского производства, которыми в настоящее время оснащены Силы воздушной обороны Украины, невозможно по определению.

Советский комплекс средств автоматизации командного пункта соединения ПВО предполагает автоматизацию решений задач управления боевыми действиями подчиненных частей.

Количество управляемых частей, замкнутых на эту АСУ, может быть: зенитных ракетных войск — до 15 полков, истребительной авиации — до 5-7 полков, радиотехнических войск — до 12-15 радиотехнических батальонов.

В этом случае количество одновременно обрабатываемых воздушных объектов достигает нескольких сотен, а количество наведений истребительной авиации — до нескольких десятков.

Самое главное — подобная система обеспечивает выдачу беспоискового целеуказания огневым средствам, что чрезвычайно важно в современном противовоздушном бою. ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM, «Improved Hawk» не вписываются в подобные системы никак. Поэтому при отсутствии автоматизированного управления на уровне соединения ПВО даже весьма высокие ТТХ западных ЗРК в случае массированного удара средств воздушного нападения вероятного противника в полном объеме реализовать не удастся.

Для решения этой задачи надо закупать не только ЗРК западного производства, но и соответствующие системы автоматизированного управления США и НАТО, причем всех уровней — от полка до соединения.

Помимо этого, надо будет радикально обновлять практически весь парк радиолокационных станций радиотехнических войск Украины и всех комплексов средств автоматизации обработки радиолокационной информации, то есть и в этой сфере переходить на вооружение стран НАТО.

Однако начало этому процессу с поступлением на оснащение ВСУ первых зенитных ракетных комплексов западного производства положено. А другого выхода у Украины, надо заметить, и нет. Как ранее писала «Газета.Ru» , с начала конфликта силы и средства ПВО ВСУ понесли значительные потери, немалая часть вооружения полностью выработала отведенный ресурс, налицо трудности с ремонтом (заканчиваются запасные части, инструменты и принадлежности). Наконец, подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине нет).

Поэтому с полными на то основаниями можно сказать — Силы воздушной обороны Украины окончательно переходят на стандарты НАТО. Цена вопроса, безусловно, велика, речь идет о десятках и сотнях миллиардов долларов. В мирное время этот процесс занял бы долгие десятилетия. Но в условиях продолжающегося вооруженного конфликта переоснащение ВСУ пойдет — и в этом можно не сомневаться – значительно быстрее.

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