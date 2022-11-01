Начался осенний призыв в армию. Что о нем известно

В России стартовал осенний призыв в армию. Обычно он начинается 1 октября, но из-за частичной мобилизации военкоматы были загружены, и призыв было решено отложить на месяц. На срочную службу поступят 120 тыс. человек. Их пообещали не отправлять в зону СВО. Главное о призыве — в материале «Газеты.Ru».

«К проведению призыва все готово»

Начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что «к проведению призыва все готово», «необходимые запасы имущества и оборудования созданы», передает пресс-служба Минобороны.

В частности, комиссариаты оснащены комплектами обмундирования, несессерами, продуктами и вещами «для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска».

Согласно указу президента России Владимира Путина, до 31 декабря этого года планируется призвать в армию 120 тыс. срочников. Для этого привлечены свыше 2,5 тыс. призывных комиссий. Из-за загруженности военкоматов в связи с призывом по частичной мобилизации было решено перенести начало процесса на месяц. Как пояснили в Кремле, это необходимо, «чтобы не усугублять ситуацию».

Цимлянский ранее уточнил, что в этом году в армию будет призвано на 7,5 тыс. солдат меньше, чем в прошлом.

Как и в мобилизацию, повестки будут вручать сотрудники комиссариатов или отдел кадров по месту работы. По телефону должностные лица могут лишь уточнять данные призывника.

Кого в России не будут призывать

Осенний призыв будет проходить во всех субъектах РФ, кроме 24 муниципальных образований Забайкальского, Камчатского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. В Минобороны РФ это объяснили физико-географическими условиями этих регионов.

Кроме того, призыва не будет и среди жителей новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там забирать срочников в армию будут только со следующего года.

Отсрочку могут получить сотрудники российских IT-компаний на время работы в них. В данном случае речь идет о россиянах до 27 лет, которые работают в таких организациях не менее одного года. Специалисты, стаж работы которых менее одного года, могут получить отсрочку от армии, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Осенний призыв и спецоперация на Украине

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – подчеркивается в заявлении оборонного ведомства России.

В интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских ВС Евгений Бурдинский успокоил призывников и родителей, заявив, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации на Украине. «Это был самый настоящий бунт сытых» Волнения в Ливии начались на следующий день после того, как стало известно о бегстве... 31 октября 10:01

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», – сообщил он.

Эту информацию подтвердил контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он добавил: «Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания».

Куда направят призывников

В Минобороны заверили, что большинство призывников около пяти месяцев будут осваивать военную технику в учебных соединениях и воинских частях. По окончании они получат военно-учетную специальность и будут перенаправлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники в соответствии с полученными навыками.

Представитель Генштаба Цимлянский обратил внимание: если у россиянина имеются хорошие физические показатели, высокие морально-деловые качества и он прибыл в военкомат в первые дни призыва, он может получить приоритет в выборе определенного вида, рода войск или определенной элитной воинской части.

Остальных призывников назначат на «воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами», говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале ведомства.

Часть срочников отправят в научные роты. Большинство из таких призывников — бывшие студенты МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИФИ. Есть также научно-производственные и спортивные роты.

По словам Цимлянского, зачастую призывников направляют в ближайшие к месту призыва регионы.

Горячая линия

4 октября Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам призывов. Она доступна по номерам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.