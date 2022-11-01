«Неприятный наблюдатель». Вблизи украинской границы замечен новый самолет-разведчик США

31 октября в воздушном пространстве Румынии барражировал американский самолет-разведчик Challenger 650, сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на данные веб-сервиса Flightradar24. Ранее это же воздушное судно было замечено в Польше. «Газета.Ru» — о целях таких пролетов в небе вблизи границы Украины, о способности таких самолетов обнаруживать воздушную цель и системно корректировать работу ПВО.

Challenger 650 далеко не единственный самолет или дрон разведки НАТО, которые пролетают вблизи Украины и, как акцентируют внимание российские издания, способны передавать данные ВСУ. Веб-сервис Flightradar24 отследил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte10, который взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии и барражировал в регионе Черного моря, когда украинские беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе 29 октября. Его сменил аналогичный дрон с позывным Forte12.

Среди прочих «засветившихся» воздушных разведчиков отмечают и самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, который кружит около Молдавии. Этот шпион, помимо разведывательной аппаратуры и штата операторов разведки, лингвистов, криптографов и техников, может нести противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеды МК-50 и мины МК-60.

«Воздушная разведка НАТО вблизи границ России не свернула свою деятельность, а лишь изменила тактику с учетом проведения специальной операции на Украине,

— рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор ВВС Владимир Попов. — Если раньше американские самолеты-шпионы шли у берегов Крыма как на параде, едва не упираясь крылом в границу российских территориальных вод, и их приходилось в буквальном смысле слова выдавливать истребительной авиацией ВКС, то сейчас они отступили. Сместились вглубь акватории Черного моря, проводят разведывательные полеты над территорией стран-союзниц по НАТО, в Румынии, Польше, Прибалтике. Формально нельзя предъявить претензий, при этом все понимают, что потенциал американских самолетов-разведчиков позволяет отслеживать воздушное пространство над Украиной, фиксировать находящиеся там цели и передавать их Киеву».

В достаточно обширном списке самолетов НАТО, которые занимаются разведывательными и наблюдательными функциями, значатся воздушный разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis, не самый выдающийся по габаритам и летным характеристикам. Со скоростью в 854 км/ч, высотой потолка в 12 500 м и дальностью полета в 7 400 км, он уступает Lockheed EP-3E Aries II, Boeing E-3 Sentry и «старичку» стратегическому разведчику Boeing RC-135.

«Челенджер», созданный в 2015 году на базе одноименного бизнес-джета (таких самолетов произведено более 1000 единиц), является новейшим авиационным разведчиком и до сих пор считается «самолетом-загадкой» с нераскрытыми возможностями.

Его «дебют» состоялся во время военно-морских учений Baltops-2021 в Балтийском регионе, где США протестировали свой новый самолет-разведчик в условиях, приближенных к боевым. Российские системы ПВО ограничились обнаружением и отслеживанием «Челленджера», отличив его от прежних самолетов радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail, которые дежурили над Балтикой. Точные характеристики нового разведчика распознать не удалось, было отмечено, что он значительно превосходит аналогичные самолеты, в первую очередь, за счет мощного радара и современной аппаратуры радиотехнической разведки.

Воздушный разведчик Challenger 650 Artemis, который «прописался» в Румынии с 2021 года, в большей степени был ориентирован на пролеты вдоль границ Белоруссии и Калининградской области. Сейчас его полеты отслеживаются в большей части вдоль границ Украины и прибрежной Черноморской зоны. С учетом специфики этого разведчика, он засекает пролеты воздушных объектов, производимые ими пуски ракет, и передает полученную информацию средствам ПВО.

«Потенциал американского воздушного шпиона «Челленджер» доподлинно неизвестен, но он не безграничен, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, служивший в штабе ВВС и ПВО Московского военного округа, Владислав Шурыгин. — Дальность имеет значение даже для современных средств воздушной радиолокационной разведки.

Скорее всего, его предназначение — отслеживать пуски ракет российских самолетов со стороны Черного моря, возможно, что и с территории Крыма. Не случайно его полеты проходят в непосредственной близости у границ Украины, откуда аппаратура позволяет сканировать прибрежное пространство этой страны.

Неприятный наблюдатель, но круглосуточное покрытие радиолокационного поля в единственном экземпляре этот самолет обеспечить не в состоянии».

На вооружении российской армии есть свои современные самолеты-разведчики Ту-214Р. Об их применении для вскрытия военных объектов ВСУ в ходе спецоперации 24 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники. В небе над Украиной их вряд ли кто видел — шпионят тоже на расстоянии.

Воздушные разведчики — объекты секретные и доподлинные возможности их аппаратуры не афишируются. Из известного — Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации как в активном, так и в пассивном режиме.

Эти самолеты оснащены и оптико-волоконной системой высокого разрешения «Фракция», которая располагается в обтекателе нижней части фюзеляжа, позволяющая получать в реальном масштабе времени, в видимом и инфракрасных диапазонах, изображения поверхности. Разработанная подмосковной компанией «ТПК Линкос», эта система обеспечивает сканирование огромных по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. А благодаря наличию георадара, этот самолет-разведчик способен обнаруживать даже скрытые под землей или замаскированные объекты.

Ту-214Р способен использоваться и как пункт боевого управления и наведения средств поражения на обнаруженные цели. С высоты в 9-12 км он может вести разведку на земле на дальность до 250 км, обнаруживать цели в глубоком тылу противника находясь под прикрытием своей авиации и средств ПВО.

Системы радиотехнической разведки обнаруживают РЛС и иные излучающие объекты, идентифицируют их и определяют местоположение. Аппаратура способна перехватывать и радиопереговоры противника. Самолет имеет развитые средства передачи и приема информации.