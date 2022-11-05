«Риск невелик». Генсек НАТО оценил вероятность ядерного удара России по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью турецкому телеканалу NTV, в котором оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, рассказал о рисках приостановки работы «зернового коридора», а также прокомментировал ситуацию с вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Главные заявления Столтенберга – в материале «Газеты.Ru».

Опасность остановки зернового коридора

Йенс Столтенберг считает, что риск повторной остановки «зернового коридора» сохранится до тех пор, пока не прекратится военная спецоперация России на Украине. Премьер Италии Мелони заверила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Украине не возникнет. Об... 05 ноября 07:52

«Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в страны мира. Для этого Путин должен положить конец войне. В условиях войны зерновое соглашение имеет чрезвычайно большое значение», — сказал генсек НАТО.

Он также заявил, что благодарен и признателен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его «усилия по достижению и повторной реализации зерновой сделки».

29 октября Минобороны России сообщило, что из-за обстрелов Черноморского флота беспилотниками ВСУ, Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, которая была заключена 22 июля в Стамбуле до 19 ноября.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — заявили в ведомстве.

Однако уже 2 ноября официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков объявил, что РФ возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. По его словам, России предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению. New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга Газета The New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения... 04 ноября 23:17

Позже в тот же день во время совещания с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке.

Риск ядерного удара

«Риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул Столтенберг в интервью турецкому телеканалу.

По его мнению, Россия «ведет себя безответственно и безрассудно».

«Ядерное оружие изменит характер конфликта. Никто не станет победителем в ядерной войне. Мы ясно делаем это послание», — отметил генсек НАТО.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не грозит Украине и странам Запада применением ядерного оружия.

В частности, 27 октября Владимир Путин объявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.

«Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран», — сказал российский лидер.

По его словам, России не нужен ядерный удар, так как в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного. По мнению главы государства, цель «возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» заключается в том, чтобы убедить союзников России и нейтральные страны «вместе противостоять» Москве.

Расширение НАТО

Комментируя желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО, Столтенберг сказал, что скандинавские страны «выполнили требования» для членства в организации.

«Теперь, когда пришло время для полноправного членства, я ожидаю, что их членство будет подтверждено как можно скорее», — отметил генсек Североатлантического альянса.

Он уверен, что полноправное членство двух стран «пойдет на пользу и им, и НАТО, и Турции».

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция 18 мая передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству скандинавских стран, так как не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В июне Турция выдвинула 10 требований, которые Финляндии и Швеции необходимо выполнить для членства в НАТО.

4 ноября турецкий лидер заявил на встрече со Столтенбергом, что одобрение Анкарой заявок о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии будет зависеть от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму.