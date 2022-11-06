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Армия

«Несмотря на ярость». США направили военные самолеты к Ирану, чтобы защитить Саудовскую Аравию

WP: США направили ВВС в сторону Ирана после сообщений о подготовке атаки на Саудовскую Аравию

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Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Несмотря на разногласия из-за решения Саудовской Аравии сократить добычу нефти, США намерены защищать королевство от иранской агрессии. После сообщений о том, что Тегеран готовит атаку по целям в Саудовской Аравии, американцы направили в его сторону военные самолеты.

Самолеты на защиту

Несмотря на «ярость» США из-за решения Саудовской Аравии сократить добычу нефти в условиях глобального дефицита и угрозы ответных мер, администрация Байдена пытается спасти «тесные многолетние отношения в области безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом», пишет The Washington Post. Согласно данным издания, Соединенные Штаты обязались защитить от Ирана своих стратегических партнеров на Ближнем Востоке.

«Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии, центральное командование США направило военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общего повышенного уровня боевой готовности вооруженных сил США и Саудовской Аравии», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что самолеты были направлены в регион для «вооруженной демонстрации силы», а также стали «иллюстрацией силы и важности партнерства» Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.

При этом в статье напомнили, что всего месяц назад президент США Джо Байден обещал «некоторые последствия» для Саудовской Аравии «за то, что они сделали». Американский лидер тогда имел ввиду решение Эр-Рияда сократить добычу нефти. А в Белом доме заявили, что сокращения служат лишь повышению цен и пойдут на пользу России. Некоторые американские политики выступили за разрыв связей с саудовцами. Согласно данным The Washington Post, некоторые из них даже призвали в качестве «карательных мер» немедленно вывести американских военных, дислоцированных в королевстве, а также прекратить продавать арабской стране оружие.

Сложные отношения

Анонимный источник газеты из администрации президента США сообщил, что Белый дом не намерен разрывать отношения с Эр-Риядом и надеется «вернуть саудовцев в строй». Несмотря на «фундаментальные разногласия по поводу состояния нефтяного рынка и мировой экономики», Соединенные Штаты «пересматривают то, что произошло».

«В этих отношениях на карту поставлены важные интересы», — сказал чиновник.

В статье говорится, что для защиты от иранской агрессии Соединенные Штаты поддерживают воздушные силы в Персидском заливе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии. Однако пока неясно, откуда именно нынешние самолеты поднялись в воздух.

Согласно данным газеты, сейчас в Саудовской Аравии около 2500 военнослужащих США, многие из них занимаются разведывательной работой и обучением. Американцы поставляют почти три четверти вооружения саудовских военных, включая запчасти, ремонт и модернизацию.

При этом две системы Patriot, контролируемые США, остаются в Саудовской Аравии для защиты американского персонала от ракетных ударов йеменских повстанцев-хуситов и, предположительно, Ирана. Но большая часть используемых в королевстве систем были приобретены саудовцами много лет назад и принадлежат Эр-Рияду.

«Саудовцы активно поддерживают недавнее перемирие в Йемене, за которое выступает администрация Байдена. И после многолетних усилий США убедить страны Персидского залива принять региональную систему противоракетной обороны против Ирана, которой долго сопротивлялись саудовцы, администрация считает, что она наконец-то добилась прогресса», — говорится в статье.

Иранская угроза

1 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. Саудовские официальные лица уточнили, что, согласно их данным, Тегеран якобы планирует совершить атаки не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане. В статье говорилось, что этими ударами власти Ирана планируют отвлечь внимание от внутренних протестов.

2 ноября МИД Ирана опроверг заявления о готовящемся нападении на Эр-Рияд.

«Такие предвзятые новости со стороны некоторых западных и сионистских кругов направлены на создание негативной атмосферы против Исламской Республики Иран и разрушение нынешних позитивных тенденций в отношениях со странами региона», — заявили в ведомстве.

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