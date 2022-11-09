Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра

Командующий Объединенной группировкой войск ВС РФ на Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. Шойгу приказал отвести войска на левый берег реки.

Маневр войск

Сергей Суровикин заявил, что на правом берегу Днепра, где расположен Херсон, возникла угроза «полной изоляции» российской группировки войск. По его мнению, «наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр». «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«Товарищ министр обороны! Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. Но в то же время мы сохраним самое главное – жизнь военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — сказал Суровикин.

Он отметил, что в случае переправы войск на левый берег Днепра высвободятся силы для наступления на других направлениях.

Шойгу согласился с доводами генерала и подчеркнул, что для Минобороны «жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом».

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — приказал министр.

Он добавил, что также необходимо принимать во внимание и угрозу для мирных жителей Херсонской области. Поэтому Шойгу призвал Суровикина убедиться, что «все желающие из числа гражданского населения смогли выехать».

В ответ Суровикин пообещал, что «маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки». Он уточнил, что отведенные части займут подготовленные «оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр».

Эвакуация мирных жителей

В своем докладе командующий Объединенной группировкой войск ВС РФ на Украине также заявил, что российские военнослужащие «успешно противостоят всем попыткам наступления противника». Согласно его данным, с августа по октябрь ВСУ потеряли в Херсонской области более 9,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также сотни единиц техники.

По его словам, украинские войска несут большие потери, чем российские. Потери ВС РФ «в семь-восемь раз меньше, чем у противника».

«Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего», — подчеркнул генерал.

Суровикин сказал, что ВСУ в Херсонской области наносят удары «по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам и мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра».

«Мы успешно отражаем эти обстрелы, порядка 80-90% ракет сбиваются российскими системами противовоздушной обороны. В то же время до 20% из них все же достигают своей цели», — констатировал командующий войск на Украине.

По его словам, военнослужащие РФ «практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы» и поддерживают их в рабочем состоянии. Но в этих условиях «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать», а «жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности».

«Администрацией принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие – это более 115 тысяч человек – покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», — заключил Суровикин.

В ожидании наступления ВСУ

В среду СМИ сообщили, что в центре Херсона со зданий исчезли российские флаги. Изданию Ura.ru власти города объяснили, что правительство переехало в другой населенный пункт.

«Правительство еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ», — пояснили в региональной администрации.

Там уточнили, что каких-либо административных ведомств России в Херсоне изначально не располагалось, а само здание администрации «было законсервировано».

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что в Херсонской области в ожидании наступления ВСУ были подорваны три моста.

«В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — написал журналист.