«Вероломство — это преступление». Против расстрелянных российских военных завели дело

Против российских военнослужащих, расстрелянных при сдаче в плен под Макеевкой (ЛНР), завели уголовное дело по статье 438 УК Украины — «нарушение обычаев войны», сообщил в Twitter экс-замгенпрокурора республики Гюндуз Мамедов. Речь, по его словам, идет о «вероломстве» со стороны российских военных. Тем временем, российские СМИ со ссылкой на украинские источники сообщили о возможной ликвидации участника расстрела российских военных — лейтенанта ВСУ Романа Русника, однако он, согласно украинским официальным данным, погиб еще в марте. Об обвинениях в отношении погибших военнопленных и новом видео с предполагаемым расстрелом российских военных — в материале «Газеты.Ru».

О кадрах предполагаемого убийства сдавшихся российских военных сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативные сводки». При этом в публикации не уточняется, кем и когда было снято видео со стрельбой по группе людей в военной форме с российскими опознавательными знаками. Все участники видео лежат лицом вниз и не двигаются.

18 ноября в соцсетях появились похожие кадры, снятые в районе Макеевки Луганской Народной Республики (ЛНР): военные в форме ВС РФ сдаются в плен, выходя из дома с поднятыми руками. Военный с опознавательными знаками ВСУ на форме лежит с пулеметом, направленным в сторону выходящих солдат, а второй призывает покинуть здание и спрашивает, кто из пленных — офицер. После звуков стрельбы видео заканчивается.

«Вероломство» при сдаче в плен

Прокуратура Украины после публикации первого видео возбудила уголовное дело о «вероломстве» российских военных.

«Информация об инциденте в Макеевке передана в реестр досудебных расследований 19 ноября, дело квалифицировано как вероломство, совершенное военнослужащими РФ во время сдачи в плен (ч.1 ст.438). Вероломство — это форма обмана, т.е. действия, направленные на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества. Стрельба во время сдачи в плен попадает под эту статью», — написал в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он отметил, что информации, которой обладает украинская сторона, недостаточно, и следствие должно установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям участников ролика.

Мамедов также напомнил, что Женевская конвенция (дополнительный протокол от 8 июня 1977) также запрещает действия, попадающие под понятие «вероломство». «ВСУ не заинтересованы в чьей-либо казни». Киев пообещал проверить видео расстрела пленных В правительстве Украины пообещали провести проверку появившейся видеозаписи предполагаемого расстрела... 20 ноября 22:32

Ликвидирован еще в марте

Один из тех, кто расстрелял российских военных в Макеевке, предположительно, ликвидирован. Об этом сообщили украинские Telagram-каналы. Речь в публикациях идет о старшем лейтенанте 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Романе Руснике. Подробности его гибели не приводятся, а сама ликвидация не подтверждена ни одним из украинских ведомств.

Однако Русник, согласно сообщению Telegram-канала Вооруженных сил Украины от 18 апреля, погиб еще 10 марта в ЛНР. «Подразделение офицера вступило в бой с превосходящими силами российских войск. Чтобы сохранить жизнь подчиненных, Роман приказал им отходить. Сам до последнего прикрывал отход товарищей», — говорится в сообщении.

Русник был посмертно награжден званием героя Украины.

Женевский запрет

Статья 37 «Запрещение вероломства» Женевских конвенций предполагает, что запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. К нему относятся действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права.

К этой категории относится:

— симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование капитуляции;

— симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни;

— симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем использования знаков, эмблем или форменной одежды ООН или нейтральных стран;

— симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта.

Там же отмечается, что «военные хитрости не запрещаются» — такими являются действия, направленные на введение противника в заблуждение или попытку побудить его действовать опрометчиво (исключая вероломство). Примерами таких хитростей являются использование маскировки, ловушек, ложных операций и дезинформация.

Украинский УК по ст 1. 438 предполагает »<...>применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет».

Расстрел военнопленных

12 ноября в российских и украинских Telegram-каналах распространились два видео одного и того же инцидента в Макеевке: первое снято одним из участников, а второе, с телами по меньшей мере 11 российских пленных солдат, снято с беспилотника. Положение рук всех лежащих на земле военных — вытянутые или за головой — указывает, что они были обезоружены. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

В Минобороны РФ позже заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В ведомстве также добавили, что это «распространенная практика» ВСУ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев проверит видео с возможным расстрелом украинскими солдатами сдавшихся в плен российских военных.

22 ноября Госдума призывала парламенты государств мира осудить преступления украинских военных, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей преступления, а также их покровителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы обратить внимание на инцидент, а также будет искать тех, кто совершил преступление.

По факту массового расстрела российских военнослужащих Следственный комитет России возбудил уголовное дело.