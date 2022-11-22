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Армия

В Кремле не видели просьбу депутатов издать указ о конце мобилизации

Песков прокомментировал обращение заксобрания Карелии об указе о завершении мобилизации

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Евгений Епанчинцев/ТАСС
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока в администрации президента не видели обращение из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Депутаты от фракции «Яблоко» заявили, что публичные заявления главы государства и министра обороны о завершении мобилизационных мероприятий не имеют юридической силы.

Президент РФ Владимир Путин и его администрация пока не видели обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

«Нет. Пока не видели», — сказал он.

Представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии ранее обратились к президент Путину, попросив его издать указ о завершении мобилизации.

«Отмечаем, что публичные выступления министра обороны, заявления президента и его пресс-секретаря о том, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена», не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы», — говорится в заявлении депутатов карельского ЗакСа.

Кроме того, члены фракции заявили, что пункты№ 4, 5 и 6 указа о частичной мобилизации «продолжают действовать, несмотря на объявленное ее завершение».

Пункт четвертый гласит, что контракты военных действуют до окончания мобилизации; пункт пятый устанавливает основания увольнения со службы; пункт шестой приказывает правительству России финансировать мероприятия по мобилизации и «принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать в вооруженные силы 300 тысяч человек — была выполнена.

31 октября Путин заявил журналистам, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении мобилизации.

«Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что частичная мобилизация завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал российский президент.

21 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается. При этом он уточнил, что «не может говорить за Минобороны» и добавил, что Россия «стремится достигнуть» и «достигнет» своих целей военной операции. По словам представителя Кремля, среди целей Москвы нет смены действующей власти на Украине.

12 октября Песков также отверг возможность второй волны мобилизации.

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