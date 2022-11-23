Почему у Польши не получится стать сверхдержавой

Польша, вероятно, обладает самой мощной в Европе армией и вскоре станет военной сверхдержавой, пишет издание Politico. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о том, чем сейчас вооружены ВС Польши и реален ли прогноз американских журналистов.

Издание Politico спрогнозировало превращение Польши в военную сверхдержаву Европы и обратило внимание на крупные контракты о поставках вооружения, подписанные республикой с Южной Кореей.

По мнению авторов материала, у Польши, возможно, и в настоящее время лучшая армия в Европе. И ее боевые возможности будут только усиливаться. Как отмечается в статье, Польша отказалась от популярной в большей части Европы концепции, согласно которой боевые действия с применением только обычных средств поражения остались в прошлом. Вместо этого Польша находится на пути к тому, чтобы обладать самыми мощными сухопутными войсками на европейском континенте.

Опора на Корею

Варшава заявила, что повысит свои расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. Тем временем Германия, которая в прошлом году потратила на оборону около 1,5% ВВП, обсуждает, сможет ли она удержать планку расходов в 2% ВВП.

У Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии. Цель военно-политического руководства страны – достигнуть к 2035 году численности Войска Польского в 300 тыс. военнослужащих по сравнению с нынешними 170 тыс. бойцов и командиров германского бундесвера.

Сегодня польские вооруженные силы составляют около 150 тыс. чел., 30 тыс. из которых входят в состав вновь сформированных сил территориальной обороны, созданных в 2017 году. Это «солдаты выходного дня», которые проходят 16-дневную подготовку, а затем курсы повышения квалификации.

Этой весной Польша подписала контракт на сумму 23 млрд злотых (€4,9 млрд) на поставку 250 танков М1 Abrams из США. Ими планируется заменить 240 советских танков, отправленных Варшавой на Украину. ВВС Польши оснащены американскими истребителями F-16, а в 2020 году Варшава подписала контракт на $4,6 млрд на поставку 32 истребителей F-35.

Но крупнейшие контракты Польша заключила с Южной Кореей.

На данный момент Польша заказала у Южной Кореи вооружение на сумму от $10 до $12 млрд. Сделки включают 180 основных боевых танков K2 Black Panther, 200 155-мм самоходно-артиллерийских установок K9 Thunder, 48 легких учебно-боевых самолетов FA-50 и 218 боевых машин реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo.

Это бывшая в эксплуатации техника. Но запросы Польши по поставкам нового оружия еще больше. Ожидается, что в дополнение ко всему перечисленному Сеул поставит Варшаве в общей сложности 1000 танков K2 и 600 САУ K9 к середине-концу 2020-х годов.

Привлекательность Южной Кореи как поставщика в том, что ее оружие, как правило, дешевле, чем американские и европейские аналоги, и она может производить его в достаточно сжатые сроки.

Помимо всего прочего, Варшава заказала итальянские вертолеты производства компании Leonardo на 8 млрд злотых (€1,7 млрд), и это соглашение в том числе предусматривает, что вертолеты будут производиться в Польше.

К 2035 году Варшава намерена потратить на армию 524 млрд злотых (€111 млрд).

Паспорт военной сверхдержавы

Обозреватели Politico, предрекая Польше статус сверхдержавы, могли иметь в виду несколько вариантов

Первый – Польша как военная сверхдержава на европейском континенте. Но даже эту планку Польше взять в исторически обозримый срок вряд ли удастся. В Европе есть и Франция, и Соединенное Королевство, являющиеся ядерными державами. И вооруженные силы этих государств обладают несомненно большими боевыми и оперативными возможностями, нежели чем Войско Польское.

Второй вариант – Варшава в недалеком будущем может стать обладательницей самых многочисленных сухопутных войск на европейском континенте (заметим, СВ являются всего лишь одним из видов вооруженных сил). Но вот удастся ли Варшаве придать своим сухопутным войскам подлинное могущество только за счет иностранного военного оружия и военной техники (в данном случае южнокорейского производства) – вопрос открытый. Но по численному составу пехоты решить эту задачу для Варшавы вполне по силам.



Третий вариант – стать военной сверхдержавой мирового уровня. Подобным образом вопрос для Польши раньше не ставился, да и не рассматривается всерьез сегодня.

Как выглядят характеристики реальной военной сверхдержавы настоящего времени (тем более, что и без Польши объявить себя в этом статусе охотников в наше время более чем достаточно)?

Во-первых, численность населения военной сверхдержавы должна составлять не менее 300 млн чел. К примеру, численность персонала судостроительной отрасли мирового уровня – несколько сотен тысяч квалифицированных рабочих и инженерно-технического состава. Численность авиапрома – примерно столько же. Если сюда добавить членов семей – то уже получается несколько миллионов человек. Но это всего лишь две отрасли экономического комплекса страны. Если перечислить все остальные отрасли, способные производить все виды конкурентоспособной продукции военного назначения (да и гражданского тоже), то в конечном итоге и получится эта цифра – 300 млн чел.

Во-вторых, военная сверхдержава должна иметь ядерное оружие. Без этого она просто не может считаться сверхдержавой.

В-третьих, такое государство должно обладать развитой орбитальной группировкой космических аппаратов (все виды разведки — обзорная, детальная, радио- и радиотехническая —, связь, метео и пр.) плюс иметь собственную систему глобального позиционирования (без которой невозможна навигация и применение высокоточного оружия, а также многое другое).

В-четвертых, если государство заявляет себя в качестве военной сверхдержавы, то у него, соответственно, должны быть и интересы по всему миру. Для защиты этих интересов сверхдержава должна обладать мощным военно-морским флотом (как минимум авианосными ударными соединениями и морскими десантными силами оперативного уровня), стратегической (заправочной в том числе) и военно-транспортной авиацией, способными обеспечивать проецирование военной силы по всему миру.

Если этот минимальный набор требований не выполняется, то государство, претендующее на звание мировой военной сверхдержавы, в лучшем случае следует считать региональной державой. Соответственно, как Польше, так и многим другим претендентам до полного соответствия этим требованиям весьма и весьма далеко – многие десятки, если не сотни лет напряженной работы.

Сегодня реальная военная сверхдержава мирового уровня только одна – Соединенные Штаты Америки. К некоторым показателям близко начинает подбираться Китай. Но у Пекина еще очень много работы в сфере стратегической авиации, строительства авианосцев и доведения до требуемого количества военно-транспортных самолетов межконтинентальной дальности. Третий возможный в перспективе кандидат – Индия. Но у Нью-Дели еще больше работы, чем у Пекина.