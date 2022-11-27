Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс полагает, что российские военные до настоящего времени не вели боевые действия в полную силу. Он утверждает, что РФ могла бы уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. В статье The Hill тем временем утверждается, что разрешению российско-украинского конфликта поспособствовал бы выход США из НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Восемь месяцев защиты Украины

Россия не стремится к полному разрушению украинской инфраструктуры вопреки действиям Киева и западных стран, утверждает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Какая-то часть российского правительства или вооруженных сил наконец осознала, что Россия находится в состоянии войны. Восьмимесячная политика Кремля, позволяющая Украине вести войну против российских войск, похоже, подошла к концу. Энергетика, транспорт, водоснабжение Украины отключаются. Похоже, что русские не хотят все разрушать, если Запад и его марионеточное правительство Украины не придут в себя»,

— считает Робертс.

Он полагает, что «Россия могла бы уничтожить Украину за день и без применения ядерного оружия», однако существует ряд сдерживающих Кремль факторов. Так, считает бывший сотрудник Белого дома, для Москвы имеет значение большое количество смешанных браков между гражданами РФ и Украины, а также тот факт, что украинское население в течение нескольких веков были в составе российского государства. Также он полагает, что Кремль «не хочет брать на себя ответственность за восстановление инфраструктуры Украины.

Ложь «министерства пропаганды»

Однако ситуацию, считает Робертс, намеренно искажают западные СМИ, в том числе, «так называемые российские эксперты», которые «являются министерством пропаганды и создали картину поражения России». В качестве примеров он приводит ряд публикаций журналиста Чарльза Мура в английском The Telegraph с заголовками «Единственная надежда Владимира Путина сейчас — запугать Запад, чтобы он договорился о победах Украины» или «Украина может добраться до Крыма к Рождеству». Это, по словам Робертса, создало ложное представление о конфликте на Украине.

«Такая абсурдная пропаганда может быть эффективной, и может привести к тому, что США/НАТО ступят на украинскую землю, и тогда мы получим Третью мировую войну. С точки зрения Вашингтона, чем больше Украина будет разрушена, тем лучше», — считает Робертс.

Он полагает, что, если российские власти откажутся от «половинчатых мер», конфликт вскоре исчерпает себя. По мнению Робертса, чем дольше длятся военные действия, тем большую выгоду получает Вашингтон за счет «экономического и финансового истощения России. Шаги, предпринимаемые Вашингтоном, по словам Робертса – чудовищно бесчеловечны, и «несправедливо, что именно Украина расплачивается за бесчеловечность Запада, а не Вашингтон или европейские столицы».

«С точки зрения Вашингтона, чем больше проблем у России, тем лучше, независимо от того, чего это будет стоить украинцам», — заключил он.

США – на выход

В свою очередь заместитель генпрокурора при Рейгане Брюс Файн в статье для Hill высказал предположение, что разрешению украинского кризиса способствовал бы выход США из НАТО.

«Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — отметил Файн.

Он напомнил, что в американской истории уже был пример аннулирования оборонительного соглашения. Так, американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса.

Оборонительный пакт между США и Францией заключен феврале 1778 года, привел к объявлению войны Франции Великобританией. В соответствии с Договором, Франция впервые признала существование Соединенных Штатов Америки. Oт Франции договор подписал Конрад-Александр Жерар, от имени Соединенных Штатов — Бенджамин Франклин, Сайлас Дин и Артур Ли. В соответствии с соглашением Франция обязалась защищать «свободу, суверенитет и независимость США», и не складывать оружия до тех пор, пока Англия не признает независимость США. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Файн полагает, что существование НАТО после распада СССР потеряло всякий смысл, а дальнейшее расширение блока привело к нынешнему общеевропейскому кризису. Он отмечает, что выход из альянса позволил бы сэкономить Вашингтону более $100 млрд, которые сейчас идут на поддержку Киева, а также крупные суммы, которые идут на содержание и развитие блока. Файн подчеркивает, что ситуация находится на той стадии, когда разумное дипломатическое решение, в действительности, найти невозможно, поскольку на серьезные переговоры с Москвой оппоненты отказываются идти, а Киев настаивает на военном завершении конфликта.

«Выйдя из НАТО, Конгресс покончил бы с экзистенциальной угрозой, которую вызвал конфликт на Украине. <…> Соединенные Штаты являются локомотивом НАТО, а остальные члены в совокупности являются его попутчиками. Отзыв Конгресса позволил бы Путину сохранить лицо, если бы он положил конец военному и политическому фиаско России на Украине, заявив, что его военная цель была достигнута», — написал он.