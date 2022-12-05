Что известно об атаках дронов на российские аэродромы

Украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Трое военнослужащих погибли, четверо были ранены. В Минобороны России характеризуют произошедшее как теракт. В тот же день российская армия нанесла массированный удар оружием воздушного и морского базирования, поразив 17 объектов украинской инфраструктуры в нескольких городах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 5 декабря на аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области упали обломки сбитых беспилотников, информацию об этом опубликовал ряд Telegram-каналов. Вечером Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников, совершенной «в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации». «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

«Утром 5 декабря т.г. киевским режимом были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены», — говорится в комментарии российского оборонного ведомства.

Трое военных из технического состава погибли, еще четверо получили ранения. Также была «незначительно повреждена» обшивка корпуса двух самолетов.

Минобороны охарактеризовало произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о взрывах на российских военных аэродромах. «Разумеется [президенту доложено]. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал представитель Кремля.

Ответ ВС РФ

Около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отражение атак

Он также заявил, что российские военные ранее отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении была сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Военная операция РФ на Украине. День 285-й В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам... 05 декабря 22:51

В районе населенного пункта Райгородка российские военнослужащие уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в Минобороны. На Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское, но были отброшены.

На Донецком направлении российские подразделения продолжают успешные наступательные действия, говорится также в сообщении Минобороны РФ.